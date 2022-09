Stop alla Radioterapia per i molisani, «Alziamo la voce»

LARINO. La vicenda del Gemelli Molise, sullo stop al servizio di Radioterapia per i malati oncologici della nostra regionale, ha scatenato una ridda di reazioni. Non è stato immune dalla polemica nemmeno l’associazione Brizio no profit, col presidente Luigi Pizzi: «Ma vi sembra una cosa normale tutto ciò? Eppure oggi questo è L'argomento del giorno, è ormai su tutte le bacheche e non solo ma veramente dite o fate?

Dal capoluogo di regione sembra che è terminato il budget per determinare cure come la radioterapia e forse anche qualcos'altro, per cui i malati oncologici della regione dove andranno come faranno? Il prossimo primo ottobre, non potranno più essere curati presso l'ospedale Gemelli di Campobasso ma dovranno recarsi in ospedali limitrofi e chissà se il famoso viaggio della speranza porta frutti per farsi che si guarisca da questo male maledetto. Noi della Brizio ancora una volta alziamo la voce per far capire ai nostri politici di ripristinare la nostra sanità con tutti i servizi.

Le terapie di questo genere sono molto importanti e non possono essere messe a rischio da una gestione insignificante. Garantire cure e un diritto di tutti perché la salute è oggi giorno cosa fondamentale per tutti. La Brizio nel suo piccolo cerca sempre di sostenere le persone bisognose...»