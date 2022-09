Personale ridotto all'osso, blocco dei ricoveri in Ortopedia al San Timoteo

TERMOLI. «Blocco momentaneo dei ricoveri ordinari e urgenti per grave carenza del personale medico con conseguente impossibilità di garantire la sicurezza dei ricoverati». L'ha comunicato ai vertici Asrem e dell'ospedale San Timoteo di Termoli il primario di Ortopedia, Giuseppe Gagliardi. Ancora criticità in viale San Francesco, dopo la conferma dell'apertura solo mattutina dell’Emodinamica al San Timoteo: anche il reparto di Ortopedia attiva un blocco momentaneo ai ricoveri ordinari e urgenti.

Ad oggi in reparto è presente un solo medico e per questo motivo i pazienti verranno trasferiti presso altri presidi ospedalieri. Come avvenuto peraltro a cavallo del Ferragosto scorso.

«Stante tali notevoli difficoltà sarò costretto a non accettare dal 3 settembre ulteriori patologie traumatologiche chirurgiche».