Cinque squadre si danno battaglia sul primo soccorso

Gara di Primo soccorso della Croce Rossa: parla il presidente Antonio Vitarelli

TERMOLI. Nel primo fine settimana di settembre a Termoli, presso il Borgo Antico, si sono svolte rispettivamente la Fiaccolata Cri e la VI Gara Regionale di Primo Soccorso.

La principale finalità delle Gare Regionali di Primo Soccorso è proseguire sulla strada della consapevolezza e della formazione su un tema, l'educazione al primo soccorso, nei confronti del quale la Cri è da sempre impegnata in prima linea. La competizione rappresenta un momento di sano confronto e valutazione della preparazione dei Volontari per poi accedere alla competizione italiana.

Una grande emozione la fiaccolata ecologica -per il corso Nazionale, per le vie del borgo antico, fino a piazza Duomo- dove sono stati inaugurati, nella giornata di ieri, i giochi regionali della croce rossa e sono state presentate le squadre che si sono contese la VI gara regionale di primo soccorso. I giochi si sono tenuti il 3 e 4 settembre -dopo quasi due anni di stop, dettati dal periodo pandemico- si è scelta proprio Termoli per la fiaccolata, che ha determinato l’apertura di questo grande evento.





Presente il presidente regionale della Croce Rossa italiana, Antonio Vitarelli, che abbiamo intervistato.

«I giochi hanno consistito in attività di primo soccorso. Sono stati cinque gli scenari riproposti e cinque le squadre composte da sei volontari. Le squadre in gara sono state: due squadre del comitato di Campobasso, una squadra del comitato Cri di Isernia, una squadra del comitato di Termoli e una squadra del comitato locale di Giulianova.

Le squadre sono state suddivise in 5 scenari preparati nel centro storico, tutti nello stesso momento faranno l’intervento. Una volta per ogni squadra, lo stesso scenario.

Gli scenari sono stati scenari comuni che possono capitare a tutti durante l’arco della giornata. Un infortunio casalingo, un incidente stradale, un malore durante una festa e lì, i ragazzi, avendo il necessario per fare i primi interventi, danno soccorso.

Dopo aver effettuato questi interventi i ragazzi sono stati valutati dai giudici con punteggi sul loro operato.

Questa è una formazione continua per l’emergenza-urgenza.

Siamo pochi ma diamo la giusta formazione nelle scuole. A tal proposito abbiamo una convenzione con il Miur».

