Piattaforme petrolifere, in Norvegia le smontano per recuperare i materiali

TERMOLI. Sono tanti coloro che non ammettono la collocazione di piattaforme petrolifere in mare. Chi non rammenta le polemiche insorte nell'occasione delle installazioni delle 'Rospo' 1 e 2, collocate a suo tempo tra Vasto e Termoli. Si tratta di strutture metalliche considerate alla stregua di giganti svettanti all'interno di un luogo sicuramente inopportuno. "Greenpeace" ha reso pubblici i dati ministeriali relativi all’inquinamento generato da una 30ina di trivelle operanti nei mari italiani.

Per questo che v'è chi mediti di restituirle a modello di un'economia circolare. In Italia non è ancora avvenuto, ma in Norvegia già si sono preoccupati del fenomeno, cosicché le piattaforme - a fine vita - vengono smontate pezzo per pezzo in modo da consentire il recupero dei vari materiali con cui sono state assemblate. Un lavoro che, soprattutto nel Mare del Nord, rimane destinato a svilupparsi ancora di più nei prossimi anni. Vuoi perché, col passare del tempo, i giacimenti si esauriscono; vuoi perché con la lievitazione dei costi delle materie prime (e per l'esigenza crescente di sostenibilità a tutti i livelli) i materiali riciclati acquisiscono un ruolo di gran lunga maggiore. È stato per questo che l'ingegneria, al servizio dell'industria energetica, sta occupandosi di dare una seconda vita alle piattaforme. Perciò, nel Paese succitato, ci si è preoccupato di tre giganteschi moduli, ormai obsoleti, e sono state smontate 40 mila tonnellate di materiali che, ridotti a pezzi, saranno riciclati al 98%.

Gli esperti dicono che, una volta effettuati i controlli di sicurezza, le apparecchiature elettriche e i materiali pericolosi (come, ad esempio, l'amianto) vengono rimossi, prima di passare al resto; il tutto finché non ne rimangano enormi gusci, ormai vuoti, da consegnare alle gigantesche pinze delle macchine da demolizione.

Tra i rifiuti più apprezzati ci sono decine di migliaia di tonnellate di acciaio di alta qualità da riutilizza e per l'apprestamento di nuove strutture industriali e residuano persino turbine eoliche 'offshore'. Un modo economico per transitare dall'energia fossile a quella rinnovabile. Secondo le stime di chi s'intende di queste cose, un chilo di acciaio riciclato rappresenta tra il 58 e il 70% in meno di emissioni di gas-serra rispetto ad uno di acciaio, nuovo di zecca; cosicché, nel prossimo decennio, ci sarà da smaltire oltre un milione di tonnellate di materiali.

Il riciclo delle piattaforme piace anche agli ambientalisti che, sempre attenti ai 'dettagli', raccomandano di non rimuovere i basamenti in cemento delle menzionate strutture perché chiunque abbia lavorato su di una piattaforma sa bene che ci sono molti pesci grossi che frequentano l'habitat marino delle vicinanze dal momento che non vi si pratica la pesca industriale e certe specie possono vivere a lungo, e soprattutto indisturbate. Ed ecco perché v'è chi consiglia di lasciare i pilastri di cemento al loro posto e di istituire intorno a essi aree marine protette.

Claudio de Luca