Sanità molisana poco attrattiva, anche ingegneri biomedici rinunciano all'assunzione

CAMPOBASSO. E’ così poco attrattiva la sanità molisana tanto da ricevere l’indisponibilità all’assunzione anche di collaboratori tecnici professionali (categoria D) come ingegneri biomedici.

Nella pubblica amministrazione ci sono concorsi a tre cifre come somma di partecipanti, ma così non accade per il comparto sanitario, dove il combinato disposto tra precarietà di un servizio commissariato da 15 anni e la penuria generalizzata di figure professionalizzate, che riguarda tutto il Paese, vede preferire spesso e volentieri altri lidi.

Non sappiamo le motivazioni che hanno indotto, a scorrimento, due ingeneri a dire no all’Asrem, ma resta comunque il dato di fatto che qua accade quello che in altri settori avviene molto meno, ossia proprio il rifiuto all’assunzione.

Nel caso di specie siamo al concorso pubblico bandito poco prima che scoppiasse la pandemia, nel novembre 2019, poi finalizzato solo nel marzo 2021, con ammissione ed esclusione dei candidati, trascorrono mesi per la costituzione della commissione esaminatrice e che si riunisce tra febbraio e maggio scorsi, per giungere alla graduatoria nel giugno 2022.

Uno dopo l’altro, i primi due classificati rinunciano nel luglio scorso e all’Asrem non resta che dichiarare deserto l’esito della selezione pubblica.