Campari Movie Contest, Manola Massimo vince ancora e sfila sul Red Carpet a Venezia

TERMOLI. Torna di nuovo alla ribalta la regista termolese Manola Massimo, già vincitrice del premio “Book Ciak 2022” alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che fa spiccare il suo talento non solo con “Bad Vibes”, liberamente ispirato a “Neroconfetto” di Giulia Sara Miori (Racconti).

Alla 79esima edizione della mostra del cinema, Manola ha potuto sfilare sul famoso e ambito da tutti, Red carpet.

Manola ha vinto il Campari Red Passion Movie Contest che le ha permesso di vivere la magia della mostra.

«È stato un onore ma soprattutto un piacere», afferma la regista termolese.





I vincitori del Campari red passion movie contest, hanno ricevuto un biglietto valido per due persone per vivere 2 giorni da protagonisti alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia con tanto d’invito a sfilare sul Red Carpet e non solo. Hanno potuto assistere in anteprima alle proiezioni dei film in Concorso alla Biennale Cinema 2022 e, infine, hanno alloggiato in un esclusivo albergo della laguna, a 4 stelle.

«Ora vi racconto cosa significa per me Red Passion. La mia ispirazione nasce dall’intensità di un‘emozione. Ed è la bellezza nel senso più puro a scatenarla. La bellezza della natura, la bellezza di un tramonto, la bellezza di luoghi straordinari, la bellezza di un capolavoro, la bellezza di amare, la bellezza di sentirsi liberi."

Ho curato ogni dettaglio di questo video, dal testo, al montaggio, l'audio, le mie riprese e l'editing dei video free copyright con l'intento di trasmettere tutta me stessa, ciò che mi fa sentire viva e fermenta la mia creatività».

E dell’abito con cui ha sfilato, «l'abito l'ho disegnato io e me l'ha realizzato la sarta di Termoli Dora Giannetti. Siamo state ospiti di Campari, dopo essere sbarcati davanti l'Excelsior abbiamo avuto la cena al Campari Lounge di fronte al casinò, tra attori internazionali e celebrità e poi abbiamo fatto il red carpet ed abbiamo assistito alla premiazione al leone d'oro sposa carriera di Paul Schrader ed alla proiezione del suo nuovo film The Master Gardener».

Due giornate che di certo non dimenticherà mai. Una termolese che ha portato in alto il nome della nostra città.

