Covid, in Molise 155 guariti e 144 contagi

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nessun nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore.

Sono quattro i nuovi ricoveri: un paziente di Termoli presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e tre pazienti, di Campomarino, Larino e Trivento, presso il reparto di Malattie infettive dello stesso ospedale.

Dallo stesso reparto dimesso un paziente di Montenero di Bisaccia.

Sono 155 i guariti nelle ultime 24 ore, 5 a Termoli, mentre i contagi sono 144, di cui 22 al molecolare Asrem su 408 tamponi refertati, e 122 da test rapidi, su 471 antigenici effettuati. A Termoli 16 positivi, di cui 7 al molecolare e 9 all'antigenico.

I contagi: 16 totali (di cui 9 antigenici) Termoli, 1 Agnone, 3 (3) Bagnoli del Trigno, 2 (2) Bojano, 1 (1) Busso, 20 (19) Campobasso, 2 Campodipietra, 1 Campolieto, 3 (1) Campomarino, 1 (1) Capracotta, 1 (1) Casacalenda, 1 (1) Castelpetroso, 3 (3) Cercemaggiore, 1 (1) Cercepiccola, 1 (1) Colle d’Anchise, 2 (2) Colletorto, 1 (1) Ferrazzano, 2 (2) Fornelli, 1 (1) Fossalto, 6 (6) Frosolone, 2 (2) Guglionesi, 21 (19) Isernia, 1 (1) Jelsi, 6 (6) Larino, 1 Limosano, 3 (2) Macchiagodena, 1 (1) Matrice, 1 (1) Mirabello Sannitico, 1 (1) Montaquila, 3 (3) Montefalcone nel Sannio, 2 (2) Montenero di Bisaccia, 1 (1) Palata, 1 (1) Pesche, 1 (1) Petacciato, 1 (1) Pizzone, 3 (3) Portocannone, 1 (1) Ripabottoni, 1 (1) Roccasicura, 1 (1) San Giacomo degli Schiavoni, 1 San Giuliano di Puglia, 2 (2) San Martino in Pensilis, 2 (2) Sant’Elia a Pianisi, 1 (1) Sepino, 1 (1) Spinete, 1 (1) Tavenna, 2 (2) Torella del Sannio, 1 (1) Toro, 3 (1) Trivento, 1 (1) Ururi, 5 (5) Venafro, 3 (2) Vinchiaturo.

I guariti: 5 Termoli, 4 Bojano, 46 Campobasso, 1 Campochiaro, 1 Campodipietra, 3 Campomarino, 1 Casacalenda, 3 Cercemaggiore, 1 Cercepiccola, 9 Ferrazzano, 7 Fossalto, 2 Gildone, 18 Guglionesi, 3 Jelsi, 12 Larino, 1 Lupara, 1 Matrice, 1 Mirabello Sannitico, 2 Montagano, 7 Montecilfone, 2 Montefalcone nel Sannio, 17 Montenero di Bisaccia, 1 Montorio nei Frentani, 3 Oratino, 1 Petacciato, 1 Riccia, 1 Ripalimosani, 1 San Massimo.

Sale a 12 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 3 ricoveri in Rianimazione Covid e 9 in Malattie infettive.

Di questi 4 non sono vaccinati, 2 prima dose, 1 con seconda dose/dose unica, 5 con terza dose.

Fermo a 672 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In calo, da 4.461 di ieri ai 4.450 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 3.082 In provincia di Campobasso, 1.360 in provincia di Isernia e 8 di fuori regione.

In aumento, dai 2.203 di ieri ai 2.220 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.