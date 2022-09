Larino ospita l'assemblea pubblica sulla sanità: si spinge sulle 3 proposte

LARINO. La Rete della Sinistra rilancia i propri momenti di confronti, ora concentrata sull’assemblea popolare in materia di sanità regionale in programma domani pomeriggio a Larino.

«Dopo le assemblee tenute a Termoli il 23 agosto, sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio, ed a Guglionesi i 3 settembre, nell’aula consiliare, è in programma una terza assemblea a Larino per il giorno 7, a partire dalle ore 17, anche qui nella sala consiliare, concessa dal sindaco Puchetti. L’assemblea è promossa dal Comitato Basso Molise per il Bene Comune, di Larino, insieme a Termoli Bene Comune – Rete della sinistra e ad Un altro Molise può esistere. Scopo dell’incontro è proporre ai cittadini, oltre che alle istituzioni ed ai corpi intermedi, tre proposte considerate il minimo indispensabile per evitare il totale collasso del servizio sanitario del Molise.

Le proposte sono: 1) una campagna straordinaria di reclutamento del personale sanitario, finanziata con extra-fondi, indipendenti dal riparto del fondo del servizio sanitario nazionale e dal ripianamento del disavanzo della sanità regionale; 2) l’indizione a tempi stretti dei concorsi da primario dei troppi reparti retti da facenti funzione; 3) la sostituzione dei direttori generale, sanitario ed amministrativo dell’Asrem. L’intenzione dei promotori è di estendere le assemblee ad altri comuni del Basso Molise, ma anche del Medio ed Alto, per trovare una condivisione in tutta la regione».