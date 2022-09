Sanità e regole, alla radice dei problemi

TERMOLI. La sanità e le sue criticità nel Molise restano centrali nel dibattito, anzi si acuiscono, proprio per la condizione dei in tempo di crisi. Di questo ne abbiamo parlato col professor Vincenzo Musacchio.

Professore, qual è lo stato del sistema sanitario in Molise?

«Premetto subito che le mie risposte riguarderanno gli aspetti tecnico giuridici e non medici poiché quest’ultimo ambito non è di mia competenza. Alla sua domanda rispondo con una sola parola: “Pessimo”. Chi si ammala di specifiche patologie in Molise rischia la vita molto di più rispetto ad altre regioni d’Italia. Un tempo la nostra regione era un’eccellenza in molti settori (Oculistica, Chirurgia, Cardiologia sono i primi settori che mi vengono in mente) oggi purtroppo siamo il fanalino di coda e rischiamo di andare ancora più a fondo considerato il momento di crisi economica che consente di limitare ulteriormente i possibili effetti positivi sulla salute delle persone».

Come mai non si riesce a risanare il bilancio della sanità molisana?

«Rispondo nel merito della mia materia di competenza. Un ruolo importante lo rivestono gli sprechi, frutto di cattive condotte. Lo dimostro con un caso concreto. Due grandi ospedali (entrambi del Nord) simmetrici nelle prestazioni offerte sono messi a confronto sulle spese di riscaldamento, lavanderia, mensa, assunzioni personali e su alcune prestazioni mediche. Tali spese aumentano anche di tre o quattro volte da un nosocomio all’altro. Come si spiega se non con comportamenti non legali, frutto di clientelismo e corruzione?»

Questo cosa comporta, di fatto, per il cittadino molisano?

«Una disfunzione che io definisco aberrante. L’abbandono in balia di sé stessi delle fasce di popolazione più povere e svantaggiate. Io sono a favore di meccanismi rigidi di protezione della salute dei più deboli. Dovrebbe essere garantita una “rete di sicurezza” sanitaria proprio per loro. Chi governa deve adottare un approccio multi-settoriale per la tutela della salute e la maggior parte delle amministrazioni pubbliche non può ignorare questo settore».

Secondo lei cosa si può fare?

«Una cosa semplicissima: la salute deve restare una priorità data al pubblico e non al privato. Se non si tutela efficacemente il diritto alla salute, una crisi sociale è scontata. Assolutamente occorre garantire i servizi sanitari essenziali (i cosiddetti salvavita), accrescere la qualità e l'efficienza delle prestazioni del sistema sanitario che sono il modo migliore per risparmiare garantendo il diritto costituzionale alla salute dei cittadini. In Molise il potenziamento e la razionalizzazione del sistema sanità, piuttosto che continui tagli di bilancio, risolleverebbero il morale dei cittadini e non solo quello».

C’è speranza di risollevare la sanità in Molise secondo lei?

«Io sono convinto di sì. Il fattore chiave è la politica di governo regionale e nazionale. Ci sono regioni che hanno, infatti, una spesa sanitaria pubblica tutelata e garantiscono ottimi servizi sanitari e altre no. I fatti, di conseguenza, ci confermano che sia possibile risollevare anche la sanità in Molise».

Prima ha accennato alla centralità dei servizi sanitari pubblici, perché la ritiene centrale rispetto al privato?

«Il perché lo spiego con una sola parola: “Profitto”. La sanità molisana (ovviamente anche a livello nazionale) come ho detto in precedenza era tra le migliori ma adesso è in crisi per colpa della politica (nazionale e regionale) che ha inserito nel sistema il profitto. Un ospedale non può essere una società per azioni. Il medico non può essere pagato a prestazione perché è poi costretto a fare più prestazioni perché così guadagna di più. S’inventano nuove malattie e cure, oppure si fanno interventi chirurgici inutili. La tutela della salute è incompatibile con il fatturato. Spero di essere stato sufficientemente chiaro nello spiegare perché prediligo il pubblico al privato. In periodi di crisi come quello che stiamo attraversando le persone hanno meno soldi a disposizione per cui va data centralità ai servizi pubblici. Il ricco e il povero andrebbero curati se non allo stesso modo per lo meno con gap minimi e non massimi come lo sono in questo momento storico».

Pochi giorni fa è stata paventata la chiusura della radioterapia oncologica a Campobasso cosa ne pensa?

«Che siamo di fronte ad un altro tassello del diritto alla salute negato al cittadino molisano. Di tutta la faccenda, la cosa che più mi stupisce è che un simile servizio non fosse gestito dal pubblico bensì dal privato. A chi vive purtroppo il calvario del cancro, si aggiungerà che non potrà più essere curato nella sua regione come avveniva fino ad oggi. Mi stupisce anche l’anestetizzazione del popolo molisano di fronte a simili aberrazioni».

Perché accadono simili aberrazioni secondo lei?

«Posso ipotizzare che siano il frutto di una mancata programmazione e di un’inadeguata pianificazione dei fabbisogni d’assistenza dei servizi salvavita. Sia chiaro che non intendo colpevolizzare solo gli attuali amministratori. La rete ospedaliera molisana ha già in passato subìto tagli corposi a posti letto, riconversioni, fusioni, smantellamenti di reparti “gioiello”. I tagli netti solo per far quadrare in parte i conti alla fine risanano l’economia ma uccidono il paziente».

Possiamo chiudere con un messaggio di fiducia e di speranza?

«A proposito di speranza, mi sovviene una frase di Sant’Agostino: “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle.” Mi auguro che noi molisani rifletteremo su questa bellissima frase ed agiremo di conseguenza nel prossimo futuro».