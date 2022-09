Dal Molise a Bruxelles, sedi e destini della rappresentanza

Rammentate le doglianze sottolineate dalle testate locali sull’edificio della Sede europea della Regione Molise: quello sito a Bruxelles, in rue de Toulouse, nei pressi del Parlamento belga? Un 'giramondo' corregionale si era rivolto a vari giornali per esternare il suo convincimento riguardo al cattivo stato dello stabile: “Le condizioni mi hanno colpito profondamente, pure perché ciò avviene quando altre Regioni hanno sedi aperte che dialogano con le istituzioni d'Europa. In altri tempi - aveva continuato - l'edificio era superbo e pregevole. Ora appare in istato di abbandono ed è in pieno degrado". Uno scempio che colpisce il pensoso corregionale che ha preso a denunciare la situazione. Ma vediamo, negli ultimi anni, cosa è accaduto allo stabile.

La sede si dipanava in oltre 500 mq. Il solo 'restyling' era costato alle casse molisane 200mila euro, compresi gli arredi. Era stata acquistata, nel 2005, dalla Regione Molise per 1,6 milioni di euro (ristrutturazione esclusa). Col tempo era rimasta chiusa ed inattiva per anni, con le varie utenze staccate ed i funzionari che lavoravano altrove ('smart working' in Italia oppure ospiti nella sede della Regione Abruzzo? 'Quién sabe'!). "Nel momento storico in cui tra Pnrr e Fondi della nuova programmazione ogni Paese ed ogni Regione gioca una partita fondamentale con l’Europa, la nostra Regione - sottolineava lo scrivente - si permette il lusso di avere una Sede a Bruxelles che - immagino! - rappresenti un costo, seppure inattiva, senza trarne i vantaggi operativi e di immagine che dovrebbe rappresentare. Ciò stride notevolmente con le intenzioni manifestate, a parole, dal presidente Toma che, solo alcuni anni addietro, annunciava la creazione di due progetti ('Molise House' e 'Molise Hub') al fine di riaprire le porte della Sede istituzionale nella capitale belga ad imprese, professionisti, scuole e Università". Purtroppo quelle porte continuano a restare serrate - sottolinea il viaggiatore molisano - con locali abbandonati in condizioni di degrado. A questo punto la domanda è: ne sanno qualcosa i 20 consiglieri e gli assessori? Se la risposta è 'sì', è assurdo che nessuno se ne preoccupi".

La verità è ben altra, fermo restando lo sfacelo in cui versa lo stabile, per quanto se ne sa, la Regione Molise - nel tempo - ha già cedute le Sedi di via Nomentana a Roma e questa di Bruxelles che, nel frattempo, erano state persino pignorate. Estinti i debiti, fu bandita un’asta. Poi c'era anche un'inutile Sede periferica termolese, voluta dal già Presidente del Consiglio Picciano; e pure di questa, ad un certo punto, si sono perdute le tracce. Il Molise, purtroppo, non è stato il solo ad avere patito determinate ventate di “genio”. Una gran parte dei cosiddetti “Governatori” vanta (o ha vantato) una Sede romana o belga; queste ultime in omaggio ad una presunta “politica estera” regionale da percorrere perché ritenuta necessaria.

Purtroppo si è trattato di acquisizioni costose e controproducenti, prive di qualsivoglia utilità, buone - al massimo - solo a compiacere le vanità campanilistiche di chi acquistava stabili senza rendersi conto che, a Bruxelles, operano già gli europarlamentari molisani e che l’Italia dispone “in loco” di ben due Ambasciate. Perciò cosa mai avrebbe potuto rendere una sotto-delegazione composta di presunti diplomatici molisani rimane un mistero della Fede. Fermo restando l'approssimazione e lo scarso riguardo del plesso belga (che per fortuna non ci riguarda più!) di cui ha raccontato l'amico corrispondente a vari giornali.

Claudio de Luca