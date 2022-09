Cinema e audiovisivo in Molise, la Regione approva il bando

CAMPOBASSO. Il Molise diventa un set cinematografico. Un’idea che si concretizza finalmente, non in termini di estemporaneo apprezzamento di cineasti e produttori, come è avvenuto in passato, ma come fattore propulsivo di una strategia che la Regione Molise ha messo in atto per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio.

È stato infatti emanato un Bando che disciplina la concessione di contributi a sostegno della produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate prevalentemente in Molise da imprese operanti sul territorio nazionale e/o europeo. Si tratta di un provvedimento che segna un importante punto di partenza per dare il giusto sostegno a un settore che, se ben stimolato, è in grado di generare ricadute economiche interne, con benefici sul piano occupazionale e del valorizzare il territorio in termini di flussi turistici.

La finalità è quella di contribuire allo sviluppo della filiera regionale, alla professionalizzazione dei suoi differenti attori, alla promozione del territorio e alla sua evoluzione culturale tramite l'incremento di nuovi investimenti.

Le candidature possono essere presentate a partire dalle 11 di lunedì 3 ottobre 2022 fino alle 11 di venerdì 14 ottobre 2022. Al fine di agevolare la candidatura sul presente Bando e per fornire adeguata informazione all'utenza è istituito un apposito Help Desk, all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti a specifiche richieste (FAQ). L'Help Desk, per proporre le FAQ, può essere contattato fino alle 12 del 3 ottobre 2022 sia all'indirizzo e-mail contactcenter@regione.molise.it (avendo cura di riportare nell'oggetto la dicitura: "Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate da imprese operanti sul territorio nazionale, europeo") sia al numero telefonico 0874/4291.