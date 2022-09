«Oggi abbiamo visto in faccia l'orrore dei confini»

TERMOLI. «Oggi abbiamo visto in faccia l'orrore dei confini». Emblematica la frase con cui i volontari della "Città invisibile" hanno raccontato l'incontro con una persona "provata" da esperienze di vita al limite, avvenuto nel centro diurno della chiesa di Sant'Antonio.

«Oggi abbiamo visto in faccia la violenza brutale delle frontiere e dei fili spinati a difesa dei confini della democratica e civilissima Europa.

Stamattina quella violenza brutale aveva gli occhi stanchi, spauriti, minacciati di un giovane uomo, partito ormai tre anni fa dal Nord Africa e rimasto intrappolato tra le barriere della rotta balcanica; aveva le sue mani rotte, le sue cicatrici in faccia. Aveva la schiena spezzata, la testa bruciata di questo giovane uomo che ha rischiato più volte la vita, ha subito minacce, vessazioni, oltraggi per ritrovarsi poi oggi in Italia.

Per ogni confine molti tentativi, e ad ogni confine polizia, milizie paramilitari, fili spinati e reti da scavalcare, botte, traversate nella notte a temperature sotto lo zero, decine di chilometri macinati ogni giorno, uno zaino carico di cibo per sopravvivere fuori dalle città, per non essere intercettati, incursioni notturne nei centri urbani per frugare tra i cassonetti, case abbandonate, campi profughi con un bagno per centinaia di persone.

Tutto questo per cosa, per un sogno semplice, normale, per molti giovani come noi banale, il sogno di poter vivere in un’altra parte del mondo, imparare un’altra lingua, fare un nuovo lavoro, e dire alla propria mamma “qui sto bene”.

E di mondo ne ha visto, lui, 12 paesi: dice con precisione e racconta con esattezza le distanze e i nomi dei villaggi, ma quelle distanze le ha fatte a piedi nei boschi di notte o nascosto sotto un camion, quelle lingue le ha imparate da funzionari dell’immigrazione e poliziotti, quei paesi li ha visti spesso da dietro una rete, o correndo in fuga da manganelli e divise.

E comunque lui, in fondo, è un “salvato” a fronte di decine e decine di migliaia di “sommersi”, di donne, uomini e bambini che su quella rotta restano ingabbiati, o che trovano la morte in fuga nel Mediterraneo.

Oggi quegli occhi hanno trovato orecchie pronte all’ascolto e braccia solidali per rialzarsi, almeno un po’; ma che succede a chi quei muri non li oltrepassa? Dove sono adesso gli altri sommersi rimasti dietro alle mura che difendono il benessere di noialtri?

Oggi questo giovane uomo avrebbe potuto vivere tra noi impegnando tutte le sue energie e la sua intelligenza per costruire la sua vita in un modo nuovo, in un mondo nuovo, invece quelle energie e quell’intelligenza ha dovuto spenderle, consumarle per sopravvivere ed andare avanti. E oggi deve usarle per combattere ogni giorno con le ferite e i traumi di questo viaggio che i confini lo hanno costretto a fare attraverso l’orrore, deve lottare per ricucire la sua vita spezzata, dormendo ancora una volta in strada, senza un tetto e senza un letto.

Pensateci, pensiamoci a quegli occhi stanchi e spauriti, a quelle mani rotte, a quelle schiene spezzate, a quelle teste bruciate quando sentiremo parlare ancora e ancora di blocchi navali e di fili spinati, di muri, di frontiere e di campi per respingere; quando sentiremo, ancora e ancora, i loro discorsi violenti di odio e di intolleranza.

Pensiamoci a quegli occhi, che non sono diversi dai nostri; anzi che potremmo proprio essere noi.

Pensiamoci a quanto è importante trovare orecchie pronte all’ascolto e braccia che ti aiutano a rialzarti».