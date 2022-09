Il futuro dei consumatori nella 2° assemblea regionale Adoc

TERMOLI. Sabato 10 settembre 2022, a Termoli presso il Cala Sveva Beach Club, sarà celebrato la II° Assemblea regionale dell’Associazione dei consumatori ADOC Aps Molise. Tanti i delegati e gli ospiti che parteciperanno. Molti i responsabili nazionali di Adoc presenti, ivi compreso il Presidente nazionale Roberto Tascini, molti i segretari regionali di categorie della UIL Molise (Organizzazione di cui l’associazione rappresenta un importante servizio) e responsabili degli altri servizi del sindacato. Questo il parterre dinanzi al quale sarà celebrato il secondo congresso dell’ADOC.

Nel corso dell’assemblea, oltre a discutere del futuro dei consumatori e delle prospettive delle associazioni che li rappresentano, verranno rinnovate le cariche di ADOC Molise. A candidarsi nuovamente alla guida dell’associazione è l’avvocato Nicola Criscuoli il quale dichiara: “In un Paese come il nostro, i consumatori e le associazioni devono rappresentare un fattore di equilibrio e di difesa della nostra vita privata e dei nostri diritti. Non dobbiamo mai dimenticare che i consumatori sono uno dei soggetti sociali che determinano il mercato: e oggi, questa verità è ancora più incontrovertibile. Il consumatore che deve scegliere se essere soggetto passivo degli andamenti del mercato, delle strategie di vendita, dei messaggi pubblicitari, delle mode e dei finanziamenti al consumo indebitanti. Oppure organizzarsi, capire le strategie dell’offerta, informarsi sulla qualità e sulle modalità di produzione, farsi i conti prima di affidarsi ad una banca o a una finanziaria per indebitarsi. Noi di ADOC non mancheremo certo questo appuntamento. Abbiamo le carte in regola per essere puntuali. Abbiamo sempre avuto le idee chiare sulla strategia. Noi di ADOC ci candidiamo ad essere la guida di questo nuovo “consumatore consapevole”, sempre continuando a caratterizzarci per i servizi “concreti e reali” da fornire ai cittadini”.

L’appuntamento, dunque, è fissato per sabato 10 settembre 2022, a Termoli presso il Cala Sveva Beach Club, dalle ore 9.45 sino alle 13.30.









