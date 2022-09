In attesa della prima campanella, il messaggio della preside Patrizia Ancora

GUGLIONESI. Il 14 settembre è alle porte. Tanti ragazzi e insegnanti varcheranno le soglie degli istituti scolastici per cominciare un nuovo anno.

Abbiamo raggiunto la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo di Guglionesi, Patrizia Ancora, che ha speso parole positive per il rientro a scuola.

«Manca ormai pochissimo al suono della prima campanella- afferma emozionata la dirigente professoressa Patrizia Ancora - che darà ufficialmente inizio al nuovo anno scolastico e anche i docenti del liceo di Guglionesi si preparano ad accogliere i quasi 400 studenti che mercoledì 14 settembre rientreranno dopo la pausa estiva.

Il collegio docenti e le riunioni svoltesi in questi giorni di fine estate hanno permesso di organizzare con precisione il nuovo calendario scolastico, effettuare delle scelte precise per la comunità professionale, stabilire delle strategie didattiche specifiche e pianificare le numerose attività previste per il nuovo anno.

C’è da parte di tutti i membri della scuola il desiderio di iniziare il nuovo anno nel segno della serenità e tranquillità dopo due lunghi anni di restrizioni ed incertezza causate dalla pandemia.

Il nostro primissimo obiettivo per questo mese di settembre è accogliere con gioia i nostri studenti in particolar modo i nuovi alunni che varcheranno per la prima volta le porte della nostra scuola.

Sono certa che troveranno un ambiente dinamico, stimolante e che li renderà parte di una grande famiglia.

Tante saranno le novità per questo anno scolastico.

Sicuramente continueremo i nostri progetti di mobilità internazionale Erasmus+. A breve, infatti, alcuni studenti dei tre indirizzi partiranno per la Croazia e la Bulgaria per discutere su tematiche quali il turismo sostenibile e il bullismo. Stiamo lavorando anche su un altro progetto che coinvolgerà una scuola della Turchia ed enti e associazioni della Francia e della Spagna e stiamo creando un gruppo di lavoro specifico per ottenere ulteriori finanziamenti nei prossimi anni e garantire altre mobilità internazionali.

Sono in corso, inoltre, le selezioni per l’esperienza a Malta. Quest’anno daremo l’opportunità a ben 12 studenti delle classi quarte di svolgere uno stage di un mese nell’isola mediterranea a partire da ottobre.

Per quanto riguarda l’ambito scientifico, abbiamo ricevuto un finanziamento per creare una serra idroponica, ovvero un sistema che consente di coltivare piante fuori suolo: in poche parole si tratta della coltivazione delle piante in acqua nel pieno rispetto dell’ambiente e senza spreco di energia.

Abbiamo avuto anche dei fondi per il setting d’aula che consentiranno di creare ambienti di apprendimento efficaci: nuovi banchi, strumenti digitali e materiale specifico al fine di costruire al meglio un’esperienza di apprendimento significativa sul piano cognitivo, emozionale e sociale.

Garantiremo, infine, esperienze di PCTO concrete in sinergia con il territorio affinché gli alunni possano acquisire ulteriori competenze che arricchiranno il loro percorso formativo».

Non resta quindi che attendere il suono della prima campanella e augurare a tutto il personale e agli studenti un anno scolastico ricco di soddisfazioni.