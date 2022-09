Torna lo zaino sospeso, aiutiamo le famiglie meno fortunate

TERMOLI. Per il terzo anno consecutivo riparte la gara di solidarietà promossa dal comitato MoliSaniTà L113 e dall' Associazione di Volontariato SAE112, tramite il progetto "Lo Zaino Sospeso".

"In questi anni abbiamo riscontrato un'ampia adesione all'iniziativa che ci ha permesso di aiutare molte famiglie in difficoltà e per questo motivo la riproponiamo ad oltranza ".

Lo zaino sospeso è un’iniziativa solidale volta ad aiutare bambini e famiglie bisognose nell’acquisto di materiale didattico. La stessa azione solidale sta prendendo piede in molte località italiane.

L’idea nasce dalla consapevolezza che tutti gli anni le famiglie sono chiamate ad affrontare spese ingenti, correlate al numero dei figli. Non si spende un patrimonio solo in libri di testo, ma anche per tutti quegli accessori che costituiscono il corredo scolastico. I ragazzi necessitano di quaderni, astucci, penne, matite colorate e diari e d altro ancora.

L’idea ispiratrice del progetto è quella del “Caffè sospeso” con le uniche differenze che, in questo caso, la raccolta interesserà articoli di cancelleria e tutto ciò che concerne il corredo scolastico degli studenti e la distribuzione avverrà con le stesse modalità utilizzate nella “Raccolta alimentare”.

Il comitato MoliSaniTàL113 e l’associazione di volontariato SAE112, in collaborazione con le cartolibrerie e gli altri esercenti del settore aderenti all’iniziativa, intendono avviare il progetto “Lo zaino sospeso” sul territorio termolese, gestendo la raccolta e la successiva distribuzione per mezzo canali frequentati dalle famiglie, nel pieno rispetto della privacy.

I punti vendita partner dell'iniziativa saranno riconoscibili grazie al cartello con la grafica dedicata. I donatori potranno acquistare il materiale didattico per poi lasciarlo nell'apposito spazio solidale. I prodotti donati saranno raccolti dai volontari del comitato MoliSaniTàL113 e consegnati all’Associazione SAE112 che provvederà alla distribuzione alle famiglie.





