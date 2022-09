Riapre la scuola in Molise, criticità e prospettive

CAMPOBASSO. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il personale della scuola, gli alunni, le famiglie si trovano ad affrontare vecchi e nuovi problemi, aggravati da un’emergenza sanitaria solo formalmente alle spalle e da provvedimenti e indicazioni contraddittori e carenti del Ministero dell’Istruzione.

Alle problematiche e criticità nazionali (organici insufficienti, precariato, mancati rinnovi contrattuali) si aggiungono tematiche regionali, si pensi al desolante quadro dello spopolamento scolastico (10.000 alunni in meno in 10 anni) a cui fa da contraltare la mancanza di programmazione dell’offerta formativa regionale, come testimonia il ritardo con cui si sta affrontando il tema del dimensionamento scolastico.

Per discutere su questo e su altri temi, la FLC CGIL Molise convoca una conferenza stampa per venerdì 9 settembre, alle ore 9.30, a Campobasso in Via T. Mosca,11, presso il saloncino “A. Giovannitti” della CGIL Molise.

Alla conferenza stampa parteciperà una delegazione di rappresentanti dei lavoratori delle scuole del Molise (RSU).