Accolto alla Provincia il nuovo comandante della scuola allievi dell'Arma

CAMPOBASSO. Visita a Palazzo Magno, dal presidente Francesco Roberti, del colonnello Bruno Capece, nuovo comandante della scuola allievi Carabinieri di Campobasso, negli ultimi tre anni comandante del comando provinciale Carabinieri di Vibo Valentia.

Il presidente Francesco Roberti ha accolto il colonnello Bruno Capece insieme ad alcuni consiglieri provinciali: Simona Valente, Gianni Di Iorio e Alessandro Pascale.

“Dopo il nostro benvenuto in Molise e nella città di Campobasso – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – abbiamo avuto un proficuo confronto sulle tematiche riguardanti la nostra regione, focalizzando l’attenzione soprattutto sul tema della sicurezza del territorio e dei cittadini”.

“La Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso è un fiore all’occhiello dell’intera regione – ha rimarcato il Presidente Francesco Roberti – Come istituzioni ci siamo messi a completa disposizione di quelle che saranno le eventuali esigenze della stessa Scuola e del Colonnello Capece, il quale arriva da un’area particolare, quella di Vibo Valentia, dove la sua azione è stata particolarmente incisiva. Sicuramente, porterà in Molise tutta la sua esperienza in un settore, quello della formazione degli Allievi Carabinieri, particolarmente importante e strategico per l’intera Arma”.