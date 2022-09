Toma sul Gemelli Molise: budget non utilizzato da indirizzare a radioterapia

CAMPOBASSO. Arriva la svolta sulla radioterapia del Gemelli Molise. Una nota della Struttura Commissariale per la Sanità: budget non utilizzato da indirizzare a radioterapia.

La Struttura commissariale per la Sanità regionale ha inviato oggi una nota alla Gemelli Molise S.p.a. - e per conoscenza al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise – recante nuove disposizioni urgenti per l’annualità 2022 con riferimento alle prestazioni di radioterapia.

Sulla base dei dati di produzione ricavati dalle fatture inviate dalla Gemelli Molise S.p.A. fino al 30 luglio 2022 e, al fine di poter garantire ai pazienti molisani le prestazioni di radioterapia, stante la loro natura di prestazioni “salvavita”, la Struttura commissariale dispone, a parziale modifica delle precedenti autorizzazioni e su conforme parere congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che nelle more della definizione dei budget relativi all’annualità 2022, la parte non utilizzata del budget relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per i pazienti regionali attribuito a Gemelli Molise S.p.A. con DCA n. 108 del 2021, sia indirizzato esclusivamente verso le prestazioni di radioterapia a favore di pazienti regionali.