Reazioni e cordoglio per la morte della Regina Elisabetta

MOLISE. Il mondo è in lutto.

Il profilo Instagram di Buckingham Palace ha annunciato la morte della Regina Elisabetta II con una dichiarazione del principe Carlo, diventato ora Re Carlo III.

«La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e di una Madre tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, nei Regni e nel Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo, durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza della stima e affetto profondo in cui La regina era così ampiamente tenuta».

È così si chiude un’epoca, una storia lunga 96 anni, dei quali 70 vissuti come Regina Inghilterra. Ma forse regina di tutto il mondo.

A giugno aveva festeggiato il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni di regno. La 96enne sovrana si è spenta “serenamente questo pomeriggio" nel castello di Balmoral, in Scozia, dove si era ritirata negli ultimi mesi a causa delle sue condizioni di salute che l'avevano portata a ridurre al minimo le sue apparizioni in pubblico. L'ultima, martedì scorso, in occasione della nomina di Liz Truss a primo ministro. Stamattina però la situazione è precipitata, tanto da far accorrere al suo capezzale tutti i membri della famiglia reale, compresi il nipote ‘ribelle' Harry e il principe Andrea

Perché la Regina è stata icona di stile, in settant’anni di regno ha sempre indossato colori allegri e stampe floreali, fantasiosi cappelli, innumerevoli foulard e centinaia di borsette. Ha segnato la Storia, anche quella della moda.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono iniziati a circolare nel momento dell’annuncio della sua morte. Dai capi di stato, ai rappresentanti di partito nazionali, regionali e persino locali.

Londra è a lutto così come tutto il mondo. E anche il nostro Molise.

“Zia Betty”, “Rest in peace”, “una grande donna, che possa riposare in pace. Che possa essere ricordata come la Regina del popolo”, “The Queen is dead. Ciao Regina. Difficile pensare al Regno Unito senza di lei”, “Inossidabile, una donna che non ha attraversato la storia: la storia è Queen Elizabeth”, "Oggi veramente si può affermare che un pezzo di storia ci ha abbandonati...", sono questi i commenti della gente normale, del popolo che l'amava tanto. "Tutto il mondo l'adorava...

È il momento di riposare Queen... Nessuno mai ti dimenticherà".

Ed è così perché l’Inghilterra tutta è sotto shock.

E, forse, la frase più bella letta sui social, scritta da chi l’ha amata nonostante non fosse la monarca d’Italia è “La Regina ha finalmente raggiunto il suo Principe”.

La Regina Elisabetta - si legge in una nota del premier Mario Draghi - è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia. È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione". "Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua carica per un periodo così lungo sono state una fonte incessante di ammirazione per generazioni. Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze".

"Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia". Cosi' il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a re Carlo dopo la scomparsa della regina Elisabetta II.