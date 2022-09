Sulla bilancia, i numeri dei giovani molisani

Dalla tabella ufficiale delle percentuali viene fuori che il territorio che indossa la maglia nera è quello della Campania (18,8% di bambini sovrappeso ed obesi); seguono le terre di Sicilia (13,9%), di Puglia (15,1%) e della Calabria (15,7%). Subito dopo s'è incanalata la patria di Vincenzo Cuoco con il suo 'bel' 13,3% che, seppure abbastanza lontano dal dato generale italiano (9,3%), pure pone i nostri giovanissimi tra i piccoli obesi e tra coloro che sono da considerare gravemente tali. Cosa pensare, allora? Che la 'ciccia' sia un valore per quelli della 'ventesima'? Ora va bene che gli 'standards' penitenziali nordcentrici di magrezza, di perfezione, di bellezza e di eleganza hanno un che di asfissiante (oltre che ad essere discutibili), ma è pur vero che "grasso è bello" fino ad un certo punto. Ebbe a capirlo persino l'ultimo Aga Khan, il buon Karim, che fece strame della regola per cui i sovrani contavano tanto quanto i loro chilogrammi; ragion per cui più pesavano e più il loro peso doveva essere valutato in oro. Ciò nonostante, da un certo punto in poi, almeno il Nostro valutò la convenienza di investire sulla Costa Smeralda anziché sul proprio 'augusto pondo'.

Per il nutrizionista Franco Contaldo, professore emèrito di Medicina interna all'Univesità napoletana "Federico II", il rècord degli obesi concreta pure un problema di densità abitativa; e basa tale sua convinzione sull'idea che, su sei milioni di abitanti, oltre quattro sono concentrati tra il capoluogo partenopeo e la provincia di Caserta.

Cosicché l'obesità sarebbe un fenomeno sociale e di salute pubblica che trova origine negli Anni Settanta, procedendo di pari passo con l'indiscriminato sviluppo urbano e con la sempre maggiore disponibilità di alimenti e di bìbite ultratrattati che, ingannando il senso della sazietà, spingono a consumi ognora maggiori. Ciò posto, il prof. conclude: "Su di una popolazione, geneticamente predisposta all'obesità per via di una minore efficienza metabolica, l'interazione tra cultura alimentare della tradizione e quella della modernità può produrre effetti del genere". Eppure, restando nel succitato territorio, nel Cilento c'è la patria della dieta mediterranea, come ritiene Angel Keys, l'inventore delle razioni 'K' dell'Esercito americano. Questi, stupito dalla longevità locale, comprese che il regìme a base di pasta della popolazione, di poca carne, pesce, verdure, frutta ed olio d'oliva era una mano santa per le coronarie.

Dal canto loro gli esperti molisani non sanno spiegare se la propensione regionale al sovrappeso sia un dato ancestrale o, meglio, una reazione a secoli di continenza. Perciò sottoscrivono, pressoché unanimemente, che, evidentemente, tra Campobasso ed Isernia, il piacere della tavola sia - oggi come oggi - di gran lunga più sentito che nel Nord Italia, addirittura prevalendo sulle considerazioni di ordine estetico. Ma, a parte ciò, è pur vero che la disponibilità all'esercizio fisico dei Molisani è scarsa; e ciò potrebbe essere un retaggio del passato, originata dall'antico rifiuto della fatica nei campi, sotto la sferza del sole, che ha segnato la vita degli antenati dei giovani molisani.

Claudio de Luca