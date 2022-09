Salute mentale: il rapporto tra inconscio e istituzioni di cura

TERMOLI. Le Cooperative Nardacchione, DiversaMente e Progetto Popolare, che gestiscono le strutture residenziali e semiresidenziali in Basso Molise, organizzano per Sabato 10 Settembre, dalle 9,30 alle 17,00, presso la sala conferenze dell’Hotel Meridiano il convegno “Che fine fa l’inconscio nelle Istituzioni di cura psichiatriche?”. Tale evento vuole aprire spunti di riflessione sul modello che, da quasi 40 anni, caratterizza l’interazione tra il mondo del terzo settore e il Centro di Salute Mentale di Termoli, diretto dal Dr. Angelo Malinconico. Il titolo è eloquente (“Che fine fa l’inconscio nelle istituzioni di cura psichiatriche?”), in quanto pone un quesito intrigante, ma anche inquietante che traccia le linee generali di quanto si discute tra psichiatri, psicoanalisti, filosofi e operatori del Privato Sociale attivi nelle strutture dedicate alla salute mentale: da un CSM a una Comunità, da un Centro Diurno a gruppi appartamento, da programmi per l’inserimento lavorativo fino alla presa in carico di autori di reato.

Indubbiamente la situazione degli ultimi decenni nell’ambito della psichiatria, come in altri settori della vita collettiva, ha introdotto nel funzionamento istituzionale delle modificazioni in senso burocratico che gravano sul lavoro degli operatori e riducono lo spazio dell’incontro clinico con il soggetto e lo sviluppo di un trattamento. Gli interrogativi che ne derivano e sono oggetto d’attenzione dei relatori sono numerosi:

Come si lavora con l’inconscio in ambito istituzionale? Che significa assumere una posizione psicoanalitica in un contesto atipico come quello istituzionale? Come si modifica l'inconscio di fronte alle nuove richieste della burocrazia e alla standardizzazione degli interventi (specie in un momento di crisi economica e di incertezze sociali)? E' ancora possibile affermare che il metodo psicoanalitico è concepibile esclusivamente nel chiuso di uno studio professionale?

E ancora: Qual è la posizione e la funzione analitica di chi opera con la patologia grave in istituzioni quali Centri di Salute Mentale, Comunità Terapeutiche, Centri Diurni, Residenze? Come si può continuare a essere analisti nelle istituzioni alimentando scambi di saperi virtuosi tra pratiche e teorizzazioni tra le più svariate professionalità?

Questi saranno i temi al centro della giornata evento del 10 settembre al quale sarà possibile partecipare in presenza nel numero massimo di 70 persone oppure collegandosi al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCQKHLoS3Ls34Oe90prH9fBw