Gasolio agricolo, Cia Molise: «Evitiamo strumentalizzazioni»

CAMPOBASSO. In seguito alla nota diffusa dall'assessorato regionale all’Agricoltura e riportata da tutti i media, in merito al ristoro sul gasolio agricolo, sono numerosi gli imprenditori agricoli che si sono rivolti alla CIA - Agricoltori italiani del Molise per ricevere informazioni e delucidazioni, in quanto la stessa nota diffusa dall'assessorato, sta creando confusione ed illusorie aspettative.

"Si rende necessario – spiegano dalla CIA Molise - fare alcune precisazioni per non incappare in spiacevoli disguidi a danno degli agricoltori ed a quanti possono usufruire del gasolio agricolo. Il ristoro di cui tanto si parla non è economico, ma riguarda l'assegnazione aggiuntiva pari al 23% al gasolio già attribuito per la campagna in corso 2022.

Quindi si tratta di una mera questione quantitativa relativa all’assegnazione del carburante agevolato.

Altra cosa è – continuano dalla CIA – la possibilità dell'utilizzo del credito d'imposta pari al 20 % al netto dell'imposta Iva, previsto dal D.L. Aiuti Bis del Governo nazionale, sul gasolio acquistato nel periodo 1° Luglio - 30 Settembre 2022. La CIA Molise, infine, rivolge un appello al mondo politico, al fine di evitare strumentalizzazioni sulle tematiche che riguardano le aziende agricole, che purtroppo vivono già di pressioni e preoccupazioni continue"