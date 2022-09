Criticità nelle scuole, Flc-Cgil: «Bisognava organizzarsi prima»

CAMPOBASSO. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il personale della scuola, gli alunni, le famiglie si trovano ad affrontare vecchi e nuovi problemi, aggravati da un’emergenza sanitaria solo formalmente alle spalle e da provvedimenti e indicazioni contraddittori e carenti del Ministero dell’Istruzione.

Alle problematiche e criticità nazionali (organici insufficienti, precariato, mancati rinnovi contrattuali) si aggiungono tematiche regionali, si pensi al desolante quadro dello spopolamento scolastico (10.000 alunni in meno in 10 anni) a cui fa da contraltare la mancanza di programmazione dell’offerta formativa regionale, come testimonia il ritardo con cui si sta affrontando il tema del dimensionamento scolastico.

«Riapre la scuola molisana il prossimo 14 di settembre e lo fa tra problemi e criticità» questa la denuncia di Flc-Cgil Molise che, questa mattina nella propria sede di Campobasso, ha indetto una conferenza stampa a riguardo.

I numeri dello spopolamento scolastico in Molise sono preoccupanti, rispetto allo scorso anno sono 656 gli alunni in meno e rispetto al 2009 addirittura quasi 10mila in meno.

«Ci sono problematiche che non sono state affrontate, bisognava organizzarsi prima. Adesso si arriva impreparati» questo il commento di Giuseppe La Fratta segretario Flc-Cgil Molise

La scuola riapre al suo terzo anno covid e a differenza dello scorso anno non sarà presente il personale covid scolastico.

Altro problema la questione relativa al precariato. Serve un piano straordinario per stabilizzare i precari. C’è bisogno di una scuola normale, con degli insegnanti normali e più gratificati.

