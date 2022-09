Staffetta al comando della Guardia costiera tra Nacarlo e Mostacci

Cambio della guardia ai vertici della Capitaneria di Porto di Termoli

TERMOLI. Una grande emozione, in una giornata davvero caldissima -che più che di settembre, sembrava ancora d’agosto- per la cerimonia di avvicendamento tra il comandante della capitaneria di porto Amedeo Nacarlo e il capitano di fregata Sergio Mostacci. Testimone della cerimonia il direttore marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, il capitano di vascello Marcello Luigi Notaro.





Presenti il governatore Donato Toma, il primo cittadino e presidente della Provincia Francesco Roberti, il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, amministratori dei comuni costieri come Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia, la procuratrice di Larino Isabella Ginefra, l'onorevole Annaelsa Tartaglione, le autorità civili e militari, oltre che le associazioni di volontariato come la Misericordia e la Val Trigno, nonché combattentistiche e d'armi come l'Anmi

Visibilmente emozionato Nacarlo ci ha tenuto particolarmente a ringraziare la città che dal 5 settembre 2020 ad oggi lo ha ospitato permettendogli una crescita professione ed umana e che gli ha dato la possibilità non soltanto di trovare colleghi, ma anche amici. Nel suo discorso ha fatto un bilancio personale degli eventi accaduti, delle decisioni prese in questo biennio e delle cose realizzate.

“Due anni non facili, dovuti in primis alla pandemia, agli incendi devastanti che hanno colpito la costa del basso Molise, ai sinistri marittimi potenzialmente molto gravi, ma anche ad attività operative brillanti a tutela del territorio e al servizio della cittadinanza per la salvaguardia della vita umana in mare. Due anni di intenso lavoro ed impegno durante il quale i porti, il trasporto marittimo, la sicurezza della navigazione marittima e portuale e la difesa dell’ecosistema marino hanno costituito i principali obiettivi della mia azione di comando.” Così come Nacarlo ha ribadito durante il suo discorso di commiato.





Ha proseguito poi con parole davvero emozionanti e commoventi. Ringraziando in primis il suo equipaggio per tutto quello che è stato realizzato, attribuendogli il merito più grande. Le donne e gli uomini della capitaneria e della delegazione di spiaggia delle isole Tremiti. Un ringraziamento per tutto il supporto anche alla direzione marittima di Pescara guidata dal comandante Notaro e del suo staff; un pensiero nei confronti delle istituzioni, della prefettura di Campobasso, delle procure della Repubblica di Larino, di Campobasso e di Foggia; ma anche le amministrazioni regionali, provinciali e comunali. L’importanza dell’attività svolta con l’ente parco nazionale del Gargano, dove assieme hanno condiviso il fine comune della tutela dell’ambiente marino; ma anche un caloroso benvenuto all’autorità di sistema portuale dell’Adriatico meridionale.

Un grazie alle associazioni di categoria, di volontariato, dei balneari, della croce rossa, della misericordia di Termoli, della Val Trigno, l’associazione ambientale basso Molise, la Fin, l’Asrem di Termoli, un pensiero particolare ai pescatori di Termoli e alla loro famiglia; un particolare ringraziamento al vescovo De Luca e al cappellano militare. Un pensiero speciale a tutti i marinai che non sono più tornati a casa. Ma anche ai colleghi delle forze armate, dell’ordine, di polizia, in loro e nei loro dirigenti e responsabili, le associazioni combattentistiche d’arma. Un caloroso ringraziamento anche nei confronti della stampa e dei media locali, ma anche agli istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno interagito con la guardia costiera molisana, un pensiero particolare ai docenti e ai ragazzi dell’istituto Alberghiero di Termoli. Un pensiero ai cittadini termolesi e tremitesi. Alla famiglia Gioffredi nella memoria di Giovanni e in ultimo ha ringraziato la sua famiglia che l’ha sempre seguito e sostenuto.





“Partiamo per la Sardegna con il cuore pieno di bellissimi ricordi e forti emozioni, che non scorderemo mai. Al collega e amico Sergio Mostacci -livornese come me- del quale conosco le doti di equilibrio e di preparazione professionale che sono certo gli permetteranno di affrontare in questa sede un’esperienza esaltante, non posso che augurare un buon vento, con la consapevolezza di lasciarlo alla guida di un equipaggio eccellente che saprà supportarlo in ogni occasione e viva il corpo delle capitanerie di porto e viva la marina e viva l’Italia.” Con queste parole Nacarlo ha concluso il suo incarico qui a Termoli, lasciando il testimone al comandante Mostacci, anche lui emozionato e pronto ad affrontare il nuovo incarico.

“Anche perché l’incarico di comando è l’essenza stessa della professione di ufficiale di marina” così come il comandate ha ribadito ai nostri microfoni. Un mandato che coincide con l’inizio del percorso del porto di Termoli nell’autorità di sistema del mare Adriatico meridionale. Anche su questo Mostacci è entusiasta e positivo accettando la sfida con l’auspicio di ottimi risultati per il futuro.

La cerimonia si è tenuta nel piazzale antistante la Capitaneria di porto.

Galleria fotografica