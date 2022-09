Amicizia sempre più fraterna tra Termoli e Chorzow

Il gemellaggio rinnovato in Comune

TERMOLI. L’amicizia tra i popoli: il gemellaggio in sala consiliare a Termoli.

Come disse qualcuno: “L’amicizia è il dono più grande della vita”, una componente importante nella nostra quotidianità e in ogni sfaccettatura del nostro vivere. Ed è proprio di amicizia che si parla quando si racconta del gemellaggio tra le città di Termoli e Chorzow.

Presenti in sala consiliare il primo cittadino Francesco Roberti, testimone dell’incontro e del rinnovo dell’amicizia e della solidarietà; ma anche il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore alla cultura, turismo e sport Michele Barile, il sindaco Andrei Kotala e la sua interprete Ewa Przywara.

Una grande emozione in sala consiliare che ci rammenta quanto l’amicizia sia importante e quanto questo meraviglioso sentimento sia alla base della nostra esistenza. Perché l’amicizia come ha ribadito padre Enzo: “È la prima forma d’amore che si vive, sin da quando si è bambini.”

Un amore incondizionato che cambia sempre in meglio le nostre vite. Perché come avrebbe detto Voltaire: “Solo gli uomini virtuosi hanno degli amici” e come ci ha ricordato padre Enzo dinanzi all’espressione del filosofo: “Siamo tutti virtuosi e degni di una grande amicizia.”

A fine incontro i due primi cittadini hanno firmato la testimonianza di vent’anni di gemellaggio, di amicizia e di solidarietà.

La seconda parte dell’incontro si è poi spostata presso la sede della misericordia di Termoli, dove un ulteriore testimone di questo incredibile momento è arrivato anche dal vescovo Gianfranco De Luca.

Galleria fotografica