Sanità molisana, «Siamo all'anno zero»: sindaci e comitati in assemblea

LARINO. Dopo gli incontri di Termoli e Guglionesi, l’assemblea pubblica per la sanità, si è spostata mercoledì pomeriggio nella sala consiliare di Larino.

L’assemblea è promossa dal Comitato Basso Molise per il Bene Comune, di Larino, insieme a Termoli Bene Comune – Rete della sinistra e ad Un altro Molise può esistere. Scopo dell’incontro è proporre ai cittadini, oltre che alle istituzioni ed ai corpi intermedi, tre proposte considerate il minimo indispensabile per evitare il totale collasso del servizio sanitario del Molise.

Le proposte messe in campo dai comitati sono, una campagna straordinaria di reclutamento del personale sanitario, finanziata con extra-fondi, indipendenti dal riparto del fondo del servizio sanitario nazionale e dal ripianamento del disavanzo della sanità regionale; l’indizione a tempi stretti dei concorsi da primario dei troppi reparti retti da facenti funzione e la sostituzione dei direttori generale, sanitario ed amministrativo dell’Asrem.

A Larino, però, si è parlato molto anche del “caso” del “Vietri” e delle sue eccellenze, come la camera iperbarica che accoglieva pazienti anche da fuori regione poiché unico riferimento del centro-sud Italia. Annarita De Notariis del comitato Basso Molise per il bene comune ha spiegato le finalità dei comitati di portare avanti queste iniziative.

«Portiamo avanti delle proposte perché il basso Molise è quello più penalizzato dalla scelta diciamo politica.

Di sanità pubblica ce n'è rimasto ben poco. Dopo la chiusura del Vietri, oggi assistiamo anche a un declassamento dell'ospedale San Timoteo e, quindi, bisogna ricominciare a lottare affinché i nostri diritti siano dei diritti costituzionali.

Le tre proposte sono principalmente quella di un’assunzione di personale, perché anche con la medicina territoriale, così tanto decantata, se non c'è il personale non possiamo agire sul territorio, lo stesso per quanto riguarda i reparti.

Quindi principalmente l’assunzione di personale, la rimozione dei vertici del servizio Asrem. I vertici a capo che non sono riusciti a garantire ai cittadini l’essenziale nell’assistenza. Quindi siamo in una condizione direi medioevale.

Bisogna smetterla di dare incarichi di primariato a facente funzioni. Ma noi spingiamo affinché siano fatti dei concorsi per rendere attrattiva la sanità pubblica Molisana e, vorrei aggiungere che forse bisognerebbe un po' indagare anzi a fare un'inchiesta sul debito sanitario. Quali sono le ragioni di questo debito? Cosa c’è dietro?

Il Vietri non è una cattedrale nel deserto, perché il Vietri la mattina con tutti gli ambulatori e con i pochi reparti di riabilitazione post-covid, funziona.

Certo potrebbe funzionare bene. Siamo ben coscienti che non possa riacquistare il suo ruolo ma siamo fiduciosi. Chiediamo principalmente che l'unica camera iperbarica, non solo del Molise ma del centro-sud Italia, sia riattivata. Manca un’anestesista ed è costata tantissimo ma avevamo una mobilità attiva perché arrivavano da fuori regione. È una specialistica importante, sono stati fatti corsi per l'università, per gli specializzandi, per i medici. Venivano a Larino a svolgere questi corsi e oggi è chiusa. Praticamente non possiamo fornire neppure questo servizio. Quindi, principalmente, bisogna assumere personale perché senza il personale non si può fare né la medicina d'urgenza e né la medicina territoriale sul territorio».

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Montorio nei Frentani, Nino Ponte, che ha accettato di buon grado l’invito dei comitati.

«Sono stato affascinato dal tema sanare la sanità Molisana. A me sembra più una sanità castrata sotto tutti i punti di vista. Bisogna ripartire con entusiasmo, fare concorsi, liberare le risorse, le liste di concorsi fatti sotto tutti i punti di vista».

Il sindaco di Larino, Pino Puchetti ha espresso la sua volontà nel cercare un degno sostituto del dottor Carfagnini e la sua opinione sulla sanità molisana.

«In Molise siamo all'anno zero. Quindi bisogna ripartire, bisogna programmare. Un grazie ai comitati perché tengono alta l'attenzione su questo tema. Io mi auguro che nel futuro, in vista delle prossime regionali, si possa comporre un consiglio regionale che ponga la giusta attenzione a questo tema. La sanità in Molise non può essere questa.

I cittadini molisani non possono andare fuori regione per potersi far curare. Quindi bisogna riorganizzare, bisogna partire proprio dalle basi. Importante anche il tema riguardante le assunzioni.

Il Vietri è stato un valido supporto al San Timoteo. L’iperbarica che, purtroppo, per mancanza di personale è da circa un anno che non funziona più. Bisogna trovare il modo di attivarla perché la camera iperbarica si trova ad Ancona, mentre qui arrivano in molti per questo servizio.

L’ospedale Vietri era anche un mini pronto soccorso. Dopo che è venuto a mancare il dottor Carfagnini mi sono attivato per trovare un valido sostituto. Il mini pronto soccorso era un aiuto per decongestionare il pronto soccorso di Termoli».

