Messa in sicurezza del territorio, 400mila euro a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L’attenzione dell’amministrazione Florio è rivolta su diversi fronti a Santa Croce di Magliano.

Ricostruzione e programmazione, non sono segmenti in contrasto nell’attività comunale. Si è svolto nel pomeriggio di lunedì presso la sala consiliare del Comune di Santa Croce di Magliano, un incontro pubblico promosso dall’amministrazione, con la presenza del sindaco Alberto Florio, del geometra Nicola Eugenio Romagnuolo (consulente esperto per l’emergenza) e i tecnici della struttura commissariale per la ricostruzione post sisma 2018.

Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di diversi tecnici e cittadini proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2018, sono state illustrate tutte le procedure da attivare per l’accesso ai contributi destinati alla ricostruzione con la relativa modulistica da predisporre.

Intanto, sempre a Santa Croce di Magliano, tre progetti ammissibili al contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di altrettanti interventi di messa in sicurezza del territorio. «Sono tre i progetti ammessi a contributo così come da nota trasmessa al nostro Comune dal Ministero dell’Interno per un importo complessivo pari ad 408.683 euro», rende noto il vice sindaco Pierluigi Di Tommaso.