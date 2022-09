Ultimo weekend al mare prima della scuola, turismo balneare ok nel 2022

TERMOLI. Boom di presenze anche per l’ultimo weekend della stagione estiva 2022.

Sono tante le persone che si sono riversate in spiaggia per godere delle alte temperature che sono previste per questo fine settimana.

In spiaggia ci sono ancora tutti gli ombrelloni aperti e gli stabilimenti ancora pieni di bagnanti, oltre che un via vai di automobili e motorini che percorrono il lungomare Nord. Ancora molti turisti in spiaggia e in acqua per godersi davvero gli ultimi istanti di questa lunga estate 2022.

Un’estate di netta ripresa per il turismo nelle località turistiche balneari, che registra un +11% rispetto allo scorso anno. Lo afferma un’indagine di Assoturismo-Confesercenti realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, su un campione di 1.694 imprese della ricettività. Nonostante ciò, le attese di inizio stagione sono purtroppo rimaste disattese e l’aumento dei costi energetici ha ridotto drasticamente i margini: per l’estate 2022, infatti, l’industria del turismo aveva sperato di riallinearsi ai livelli del 2019, ma l’ondata di contagi di fine giugno, il caro carburanti, il caos negli aeroporti e l’impennata dell’inflazione hanno in qualche modo indebolito la domanda.

I dati, in ogni caso, sono positivi e fanno ben sperare per il futuro. Il trimestre appena concluso ha dunque segnato il “ritorno alla normalità” delle vacanze estive e un importante consolidamento della crescita dei flussi turistici. In base alle informazioni raccolte dall’indagine di Assoturismo, si rileva infatti un aumento complessivo delle presenze del trimestre estivo (giugno-luglio-agosto) pari al +15,5% sul 2021. Per la componente nazionale l’aumento è del +5,1%, mentre la componente straniera sale al +35,4%, anche se resta ancora molto inferiore rispetto ai livelli del 2019 (-20,2%). Le imprese ricettive hanno ospitato prevalentemente turisti tedeschi, ma anche da Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Stati Uniti e Regno Unito. Gli aumenti più significativi sono stati registrati soprattutto nelle regioni del nord ovest (+18,5%), del nord est (+16,8%) e del centro (+16,2%). Per le regioni del sud e isole la crescita stimata è del +10,3%.

Venendo ai dati specifici delle località balneari, nel complesso tra stranieri e italiani si è segnata una crescita del +11% circa rispetto al 2021, ma ancora meglio sono andate le località lacustri col +21,9%. Archiviato il trimestre estivo, l’interesse degli imprenditori è ora sul prolungamento della stagione anche nel mese di settembre. In valori assoluti, la variazione attesa per questo mese, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è di oltre +2,7 milioni di pernottamenti, per un totale di 44,3 milioni. Fonte: MondoBalneare.com

