Pasqualino Marinucci cittadino onorario delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Il nostro concittadino Pasqualino Marinucci, dopo l'annuncio dei giorni scorsi, questa mattina presso il comune delle Isole Tremiti, ha ricevuto dalle mani del Sindaco delle isole Diomedee, l'onorificenza di cittadinanza onoraria "per il suo impegno partecipativa alla vita isolana per la quale si è impegnato ad alleviare le varie problematiche che si vengono a creare per il primo approdo delle isole Tremiti ".

Onorificenza che ha fatto scappare qualche lacrimuccia di commozione a un uomo granitico come Pasqualino, commozione motivata da questa gratificazione. Inaspettata.

Felicitazioni al neo cittadino onorario delle Tremiti da parte della nostra redazione.

Galleria fotografica