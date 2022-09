Musica, satira e politica: anche la Meloni a Termoli nel debutto di Propaganda Live

TERMOLI. La voce inconfondibile de “I neri per caso”, ha aperto la sesta edizione di “Propaganda Live”, con un omaggio all’Inghilterra, intonando a cappella l’inno “God save the Queen”.

Il programma di reportage e satira in onda su La 7 è ideato da Diego Bianchi, in arte Zoro con Makkox ed Alessandro Sentinelli.

La nuova edizione inizia in piena campagna elettorale. Un’occasione che il programma non si è lasciato scappare fin dal promo. La prima puntata vede quindi Zoro raccontare l’estate appena trascorsa, con la caduta del Governo Draghi e le imminenti elezioni. Spazio anche agli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, con le immagini di Francesca Mannocchi. Tra gli ospiti musicali, invece, i Neri per Caso, il rapper ucraino Slava e Marina Rei.

Il programma prevede i montaggi di tutti i principali protagonisti della campagna elettorale, per un ricco collage di satira politica.

E tra questi, uno dei servizi andati in onda, è quello da Termoli, con la visita della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Presente, infatti, Pierfrancesco Citriniti, film-maker del programma.

“Zoro” ironizza, facendo vedere i momenti salienti del suo arrivo e della calca che «con 50° la tocca, forse lei non se rende conto che è ‘feragosto’».

La prima puntata è stata dedicata al riassunto dell’estate, una stagione che alla guerra e alla crisi energetica ha aggiunto una inattesa Crisi di Governo e una prima fase di campagna elettorale a dir poco ‘scoppiettante’.

Lo “spiegone”è stato affidato a Francesca Schianchi che, per l’occasione, ha voluto ricordare la Regina Elisabetta. La figura della monarca, il primo incontro con Winston Churchill come primo ministro estero nel 1952.

Dopo il ricordo, la Schianchi è passata alla situazione italiana. Dall’austerità e la sobrietà della Regina, alla «poca sobrietà di questa nostra campagna elettorale. Quanto poco buon senso».