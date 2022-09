Dona la sua chioma per i pazienti oncologici, Federica è un "Angelo tra i capelli"

URURI. Da Nunzia Villani, che ha un salone a Ururi, la volontà di condividere e rendere pubblica la scelta di una ragazza, Federica Salvatore, che ha voluto donare i suoi capelli all'associazione "Un angelo tra i capelli".

L'obiettivo è quello di offrire un sostegno concreto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca. Un valore che è certamente economico e si sostanzia in un aiuto concreto, ma che ha anche e soprattutto un valore sociale e morale; il progetto infatti tende a promuovere un atteggiamento positivo del paziente oncologico e la parrucca è intesa, anche psicologicamente, come “strategia di fronteggiamento” utile a dare continuità alla propria immagine corporea.

«Vorrei condividere questo nobile gesto. Lei è Federica Salvatore e ha donato i suoi capelli all’associazione “Un angelo tra i capelli" - ha riferito la Villani - io sono l’artefice del taglio. Oggi mi ha dato una pura lezione di vita. Grazie Federica ».

«Quando si usa il cuore attraverso le informazioni che passano per il cervello possiamo affermare che non sempre è la società che ci offre dei cattivi stereotipi. Ognuno è responsabile delle proprie azioni… Federica Salvatore hai un’anima pura», ha poi postato sul proprio profilo Facebook.

«La prima donazione di capelli ad Ururi. Grazie per avermi reso partecipe. Mi hai regalato un’esperienza nuova».

Galleria fotografica