Condizioni meteo variabili, dalla spiaggia si avvista tromba marina nell'Adriatico

TERMOLI. Ultima domenica di vacanza prima del rientro a scuola previsto a metà settimana, da mercoledì 14 settembre.

Oggi le condizioni meteo sono meno favorevoli di quelle registrate ieri, con temperature in calo di circa 4 gradi e un cielo più variabile. Probabilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata, intanto al largo della costa Adriatica, ben visibile dalla spiaggia di Termoli, come mostrano le immagini inviateci dalla Lampara, c'è stata una tromba d'aria in alto mare.

Arenile non molto affollato, proprio a causa delle condizioni del tempo e c'è chi approfitta per preparare al meglio la stagione di impegni autunnale, al cui avvento mancano solo 10 giorni.

