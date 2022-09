Tutela delle dune, in vigore nuove norme

TERMOLI. Dopo la delibera di Giunta del 9 agosto scorso, arriva anche l’ordinanza del dirigente all’Ambiente, Gianfranco Bove, che va a disciplinare la tutela della flora e della fauna sulla costa. Obiettivo quello di preservare dune marittime affini agli habitat naturali di interesse comunitario designate come Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE “Habitat” e n. 2009/147/CE “Uccelli".

Le dune costiere costituiscono, al di là della bellezza paesaggistica, un riconosciuto patrimonio di alto valore sotto il profilo ambientale, naturalistico ed ecologico, in quanto ospitano rare comunità vegetali e animali, ed inoltre rappresentano un elemento di difesa di primaria importanza per l’entroterra dall’azione erosiva degli agenti atmosferici e costieri; considerato che gli habitat presenti sono soggetti a forte pressione antropica, dovuta ad un utilizzo improprio della risorsa naturale presente, in grado di mettere in pericolo la sopravvivenza di specie vegetali e animali e di alterare la morfologia delle dune esponendole alle forze di erosione. Nelle aree individuate nei tratti di litorale nord di Termoli

compresi tra la foce del torrente Sinarca e il confine nord (ristorante “La Gondola”) in cui sono presenti habitat dunali, e per una fascia di 3 metri lato mare da questi: non devono essere svolte attività che deteriorino gli habitat o adottati comportamenti che possano in qualche modo danneggiare, allontanare o creare disturbo alla flora e alla fauna presente; sono vietate operazioni non autorizzate di prelievo, raccolta o asportazione anche parziale di sabbia, ciottoli, conchiglie, legno spiaggiato, biomassa vegetale, detriti naturali o altri materiali organici comunque denominati, fiori, piante, animali. E’ vietato il transito e la sosta ai pedoni non autorizzati; gli accessi all’arenile da parte degli utenti devono avvenire in modo lineare e perpendicolare alla linea di battigia sui camminamenti ben definiti, che saranno opportunamente delimitati con paletti e corda, al fine di evitare percorsi sparsi, casuali e incontrollati sulle dune.

E’ vietato posizionare oggetti quali ombrelloni, asciugamani, sdraio, lettini, articoli sportivi etc. a meno di 3 metri lato mare dal limite delle dune come individuato nel presente atto, su cui sarà posta la recinzione a difesa delle stesse. Su tutte le aree libere del litorale di Termoli è vietato transitare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli di soccorso e di servizio delle forze dell’ordine, e di quelli addetti alla pulizia delle spiagge. Dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno sono vietate la conduzione o la permanenza non autorizzate di qualsiasi tipo di animale, fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per non vedenti, ed esclusi i tratti di arenile appositamente individuati in cui è consentito l’accesso a persone con cani al seguito, come per esempio quello individuato per la stagione 2022 con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 21.07.2022 e denominato “Bau Bau Beach”.

Sono vietate le iniziative non autorizzate di pulizia dell’arenile o di sfalcio o eliminazione della vegetazione con mezzi meccanici, a motore, autoalimentati o di qualsiasi altra tipologia da parte di privati in aree demaniali, sia all’interno che all’esterno del confine dunale, escluse le aree strettamente ricomprese nelle concessioni demaniali già assentite; sono vietati il campeggio con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché il pernottamento; è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i divieti vigenti su tutto il territorio comunale in materia di gestione dei rifiuti (ordinanza sindacale n. 181 del 25.09.2020 e s.m.i.), con particolare riferimento al divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti, sul suolo e nel suolo, nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Considerato il carattere di mobilità delle formazioni dunali, qualora a seguito di monitoraggio e aggiornamento annuale degli habitat esistenti, l’estensione degli stessi risulti essere diversa o modificata, oppure in caso di incongruenza tra la cartografia approvata con il presente atto e lo stato di fatto, fa fede la presenza di vegetazione oppure la delimitazione con corda e paletti ove presente.

Galleria fotografica