Assunzioni e stabilizzazioni nella sanità pubblica, sindacati in pressing

CAMPOBASSO. Non c'è domenica che tenga per la vertenza sanità nel Molise. I segretari regionali delle sigle sindacali di comparto hanno inviato una missiva alla struttura commissariale, alla Regione Molise e all'Asrem, sollecitando un incontro urgente per avere risposte immediate e concrete in merito alle seguenti problematiche:

1) approvazione integrale del piano assunzionale 2021/2023;

2) stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla finanziaria 2022 e dalla legge regionale 04/08/2022.

3) integrazione bando di stabilizzazione, previste dalla legge Madia, di tutte le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti.

Iniziativa delle sigle Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fials e Nursing Up.