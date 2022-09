Ferie finite ormai, «Riusciremo anche a vedere completati i lavori dell'Anas?»

TERMOLI. Ci si riavvia gradualmente al ritmo di vita non più estivo, con la campanella della scuola che risuonerà tra 48 ore e con le attività lavorative quasi tutte a pieno regime, con gli ultimi scampoli feriali ormai svaniti.

Si spera che questo comporti anche una opportuna accelerazione ai lavori che l'Anas sta compiendo sulla costa, sia in direzione Nord che nel versante Sud.

Dopo aver aperto e inaugurato al traffico la rotatoria sulla statale 16 a Petacciato marina, restano da completare i lavori sulla Tangenziale Nord, nel tratto tra contrada Porticone e Sinarca, e resta sempre da sistemare definitivamente i lavori per la realizzazione della nuova viabilità a Campomarino lido.

Il mese di agosto in Italia centinaia di cantieri sono stati fermi per evitare ulteriori disguidi a un traffico intenso, ma la persistenza delle aree di lavoro comunque ha generato disagi, come hanno lamentato a più riprese gli automobilisti, residenti e stessi turisti,

Ora il grido d'allarme viene da chi deve ritornare al pendolarismo. «Sicurezza stradale e disagi sono gli aspetti che ci premono di più», ha scritto una lettrice.

Altre sono le testimonianze provenienti dalla zona di Campomarino e ricordiamo anche l'insofferenza del sindaco Piero Donato Silvestri nell'avvio dell'estate per i ritardi maturati sull'opera.