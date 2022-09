In via dei Pruni i cinghiali sono di casa

TERMOLI. Ancora cinghiali in libera uscita nella zona di Difesa Grande a Termoli.

Un branco di piccoli è stato avvistato e filmato ieri sera in via dei Pruni. Nella stessa strada c'era stato il video pubblicato il 28 agosto scorso. Bambini e ragazzini in strada mentre giocavano sorpresi dal passaggio dei piccoli (ma non troppo) ungulati, anche pericolosi per l'attraversamento in un tratto dove di macchine ne passano parecchie, vista la densità demografica ormai dei residenti.

A maggior ragione occorrerebbe attrezzare un'area giochi per i bimbi, più ampia di quella in via di inaugurazione poco distante.

«Qui in via dei Pruni la situazione sta degenerando», l'allarme lanciato da uno dei residenti.