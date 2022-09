«Per quella luce che avete saputo donarmi», il grazie al reparto di Cardiologia

TERMOLI. Da un anno, eravamo nella parte autunnale di settembre del 2021, nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli si vive la criticità legata al servizio di emodinamica, che funziona singhiozzo a causa della carenza di personale, sia medici che personale infermieristico. L’estate appena trascorsa è stata caratterizzata proprio da turnazioni limitate per la gran parte al turno mattutino e in questo lungo periodo, da un settembre all’altro, molti i turni inattivi.

Ciononostante, proprio dalla Cardiologia sono giunti segnali da parte dei pazienti che hanno voluto sottolinearne la professionalità e i tratti umani di medici e operatori sanitari.

L'ultima testimonianza, a firma di Beatrice Di Iulio, è stata addirittura impressa in una pergamena: «Per la vostra dedizione e comprensione, per quella luce che avete saputo donarmi. Per aver fatto parte di in un momento particolare della mia vita, per tutto quello che di voi porterò nel mio cuore. Per l'esercizio di pazienza e premura che praticate ogni giorno verso i più deboli. A tutti voi, medici, infermieri, personale ausiliario, il mio grazie più sincero».