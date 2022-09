"E-Creha", un workshop internazionale all'UniMol di Termoli

TERMOLI. La sede universitaria di Termoli dal 13 al 22 settembre ospiterà, nell’ambito delle attività del progetto Erasmus Plus “e-CREHA – education for Climate Resilient European Heritage Architecture” ( www.ecreha.org ), cui l’Università degli Studi del Molise partecipa in qualità di partner, il workshop dal titolo Climate Impacts and Heritage Vulnerabilities.

Il progetto “e-creha” è coordinato dalla Tecnische Universitieit Enindhoven (Olanda – NL) e vi partecipano come partner, oltre all’UniMol, l’Institut National des Sciences Appliquees, (Strasbourg – Francia), Sofia University St Kliment Ohridski, (Bulgaria), Beeldland, (Olanda), Stiftelsen Norsk Institutt Forkulturminneforskning (Norvegia).

La finalità del progetto è l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato nell’ambito agroalimentare, attraverso anche il raggiungimento di specifici obiettivi quali:

– creare curricula e materiali di studio comuni incorporando sapere scientifico innovativo riconosciuto a livello internazionale;

– coinvolgere centri di ricerca rilevanti ai fini del progetto situati nei diversi Paesi partner nello sviluppo dei materiali di studio;

– aumentare il livello di competenze dei dottorandi allo scopo di fornire una preparazione adeguata ai contesti internazionali.

Le attività progettuali di competenza UniMol sono coordinate dal professor Giuseppe Maiorano, con la partecipazione dei professori Andrea Sciarretta, Maria Cristina Messia e Siria Tavaniello.

Al workshop prenderanno parte accademici, dottorandi e studenti provenienti dalle diverse università partner e sarà l’occasione per affrontare e approfondire importanti tematiche tra le quali:

1) Facts about the educational process of PhD students

Organization of studies (length of studies, courses taken, examinations, and other requirements); Statistics on doctoral students (Admitted, Completed, Ratio of doctoral students to associate and full professors and stipend amount, etc.).

2) Ways of applying modern didactic practices in the education of doctoral students

Promoting the development of critical thinking and knowledge; Promotion of the development of competences; Promoting skills development; Promoting the development of entrepreneurial thinking;