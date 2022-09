La Palestina di Antonio De Lellis

GUARDIALFIERA. Geopolitica ormai argomento rituale, anche quello mediorientale.

Antonio De Lellis ha scritto un componimento sulla Palestina ed è stato commentato dallo scrittore Antonio Crecchia, un tandem bassomolisano.

«Visit Palestina. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi un istante di dramma inconsolabile, di una ingiustizia tagliente, di una speranza attiva/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi nel racconto carico di forza di chi sta soffrendo, nel sorriso delle donne, negli occhi neri e profondi dei bambini, nella simpatia di chi lotta. / Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi l’accoglienza di un popolo fiero e antico, di uno sguardo stanco mai arreso, nell’operosità di donne colme di dignità/. Quando vivi la Palestina, il muro ti entra dentro/. Vivi nell’orgoglio di generazioni che guardano al cielo, che hanno mani ruvide e del colore rossastro della terra, convinti e perseveranti come la roccia, ovunque presente, come il vento che ti frustra il volto/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi la sprezzante presunzione di chi occupa la terra, condizionando il giorno e la notte nella umiliazione e nel sangue/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro. / Vivi lo stato di occupazione, i militari dappertutto, le assurde costruzioni di coloni aggressivi e potenti/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi la poesia e le parole fatte di pietra e di sconfinata tenerezza. Vivi, senza comprendere, il senso di quella segregazione e mutilazione/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi quel muro irragionevole, quella cesura, quel coltello tagliente, che come un fuoco sembra soffi solo da una parte/. Quando visita la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi i giovani che lottano stanchi e delusi, privati di diritti e ricchi di po0vertà, miseria, visioni possibili e azioni concrete/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro. Vivi il fastidio dei controlli, della sicurezza idolatrata, dei mitra, dei soldati troppo giovani per avere quel potere/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi l’ostinazione e l’amore di un popolo che non vuole nemici, di chi vive la nonviolenza/. Quando visiti la Palestina il muro ti entra dentro/. Vivi il cibo offerto, semplice e autentico, il popolo che ti avvolge e prende il posto del muro/. Quando visiti la Palestina, un popolo coraggioso ti entra dentro/. Vivi le lacrime di tutte le mamme, le tue e quelle che trattieni/. Quando visiti la Palestina uno sguardo di pace ti entra dentro/. Vivi l’impegno di Coloro che ti hanno preceduto, sentendosi impotenti, senza mai arrendersi/. Quando visiti la Palestina capisci che non sei inutile. Vivi il sogno che piangere insieme porterà alla riconciliazione/. Quando ti chiedi dove finiscono tutte le lacrime del mondo, vieni in Palestina/». Parole per Pax Christi-Movimento per la riconciliazione e la Pace.

Il giudizio critico di Antonio Crecchia

Vincenzo Di Sabato, per decenni alla guida del Centro Studi Molise, chiede un mio pensiero, sulla poesia dal titolo “Visit Palestine” che, per forma, ricchezza di movimenti psichici e per fattori compositivi - ritiene originale. L’autore è Antonio De Lellis della Pax Christi.

E l’originalità la rilevo già dal primo verso, ripetuto più di dieci volte, che suscita curiosità e richiede approfondimento. Il campo d’osservazione del poeta è la Palestina oggi, da lui appena visitata e, da buon cristiano con la coscienza che entra in fibrillazione dinanzi a palesi ingiustizie umane, ha tratto l’immagine di una realtà sociale in cui la “Pax” tra Palestinesi e Israeliani è un’aspirazione sfociante in continua delusione.

I popoli aspirano alla pace, alla libertà, alla giustizia, al benessere frutto del lavoro onesto; i governanti accumulano arsenali di ordigni bellici, creano “Muri” al fine di perpetrare segregazioni, separazioni, respingimenti, dissuasioni ad avvicinarsi al dominatore di turno, preparano il “casus belli”, organizzano azioni punitive e vendette sfocianti nel sangue… Quando visiti la Palestina il muro ti sta dentro”.

Un’affermazione in cui risalta la durezza minacciosa del muro innalzato dagli Israeliani a difesa dei territori conquistati con le guerre del 1948 e del 1967, e il senso “oppressione” che morde la coscienza di chi guarda quel muro come un segno di ostinazione a mantenere le distanze dall’altro, considerato nemico… Un muro, iniziato nel 2002, lungo 570 km. che, ad opera finita, raggiungerà la lunghezza di 764 km! Una barriera insormontabile, a protezione di “coloni aggressivi e potenti”, innalzata ad ingiuria verso coloro di cui si ha disistima, privati “i diritti”, ricchi soltanto di “miseria, povertà, di visioni possibili e azioni concrete”.

La poesia raccoglie il clima che si respira da parte dei Palestinesi (e dei visitatori dei territori contesi) che vedono gli Israeliani come occupanti e dominatori, padroni “sprezzanti”, con la “presunzione di chi occupa la terra, / condizionando il giorno e la notte nella umiliazione e nel sangue” coloro che sono stati resi “impotenti/senza mai arrendersi” Tragica realtà che tocca e rattrista la coscienza di chi, per natura, vive e nutre “la speranza attiva” in un futuro privo di odi, sofferenze di contrasti, e opera per la riconciliazione, la pace e la solidarietà, permanenti e globali.

L’antica terra dei Filistei spera ancora nel sogno che piangere insieme/porterà alla riconciliazione».