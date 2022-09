Primo giorno di scuola, «Costruiamo i cittadini del futuro coi fondi del Pnrr»

TERMOLI. Primo giorno di scuola anche a Termoli e giunge il saluto della dirigente scolastica dell’istituto Alberghiero di Termoli, Maricetta Chimisso: «Parto con l’Inno europeo e con l’inno nazionale, cosa mai fatta sinora. Ma questo è un anno di portata storica per l’Europa e per l’Italia ed il mio desiderio è che le nostre ragazze e ragazzi e tutta la comunità scolastica si sentano cittadini di un grande continente e di un meraviglioso paese.

Desidero che percepiscano appieno il privilegio assoluto di essere nati in Italia, di essere Europei, per la storia, la cultura, il patrimonio artistico ed enogastronomico di questo straordinario territorio. Ricordo che quest’anno, a dicembre, celebriamo a Termoli il Natale d’Europa, con gli alberghieri di tutto il continente. Un anno scolastico veramente speciale. Questo è anche l’anno di applicazione del programma Next Generation Eu, cioè del Pnrr, centinaia di migliaia di euro gestiti direttamente dalle scuole, per costruire i cittadini del futuro».