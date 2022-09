Un anno senza Filippo Gianquitti, fiori a Tremiti e messa a Termoli

Un saluto di Filippo Gianquitti

TERMOLI. Trascorso un anno da quel 14 settembre che ha portato via agli affetti una delle icone della termolesità, Filippo Gianquitti, titolare del lido balneare “Il Delfino”.

Un malore lo stroncò nella consueta gita in barca, alle Tremiti, che segnava la fine della stagione, in compagnia dei suoi amici.

La mattina all’imbarcadero erano tutti sorrisi e prese in giro, tra i soliti noti oltre a Filippo, Giuann’ u’ Cucciute, Pinuccio Corvacchiola, Stefano e altri.

Nulla faceva presagire alla tragedia che stava per compiersi di lì a poche ore. Tragedia che arrivò allo scoccare del Mezzogiorno quando si stavano tutti preparando a fare un lauto pranzo sulla barca affittata di un noto operatore turistico tremitese Roberto.

Filippo proprio in quel momento andava incontro al suo destino più tragico, un malore improvviso davanti ai suoi amici che pensavano in quel momento stesse scherzando, lo fulminò all’istante, inutili furono i primi soccorsi prestati al povero Filippo. I compagni non sapevano darsi pace e ancora più tragico fu dare la comunicazione alla moglie Enza e ai figli Nico e Francesco rimasti a Termoli.

Oggi a distanza di un anno, gli amici tornano a Tremiti sicuramente per omaggiare la sua memoria, non certo per festeggiare, ma per deporre un mazzo di fiori magari lanciandoli in mare in quel luogo magico che Filippo tanto amava e poi fare un brindisi alla sua memoria, l’estate appena trascorsa giù al lido Delfino, pur con l’opera di Nico e Francesco con il supporto di Enza ed alcuni amici dei ragazzi, si notava a pelle che comunque l’assenza di Filippo il suo silenzio era davvero un silenzio assordante.

Una messa in suffragio per Filippo sarà celebrata alle ore18.30 presso la parrocchia Gesù Crocifisso a Termoli.