L'emozione del primo giorno di scuola non svanirà mai

TERMOLI. Primo giorno di scuola anche qui a Termoli.

Questa mattina anche qui in Molise la campanella è suonata per tutti gli studenti: dalla scuola primaria fino alle superiori. Il traffico in tilt già alle otto del mattino -e più intenso del solito - è a riprova dell’inizio del nuovo anno scolastico. Un anno nuovo lo si potrebbe definire, un ritorno alla tanto agognata normalità. Nel nostro sopralluogo in città, davanti alcune scuole era evidente l’aria di serenità che si respirava questa mattina. Sembrano ormai lontani i ricordi della Dad e del distanziamento sociale in classe, così come delle mascherine.

Fenomeno che ha accompagnato i giovani studenti per due anni e che ovviamente in base all’andamento della curva dei contagi del prossimo inverno si deciderà se riutilizzare il dispositivo di protezione come la mascherina, oppure no. Questa mattina invece, anche l’attesa della campanella sembrava più serena. Nonostante l’estate magnifica vissuta, la maggior parte degli studenti era felice di rientrare in classe e proseguire con il proprio percorso di studi, nonostante la bella giornata odierna, ancora per certi versi estiva.

Nelle scuole primarie e secondarie la maggior parte degli alunni è stato accompagnato dai genitori in questo primo giorno -da qui la fiumana di automobili per la città - mentre al liceo in molti si sono recati in maniera autonoma a scuola, davanti all’ingresso delle superiori tutti gli scooter erano parcheggiati ordinatamente.

Poi l’emozione di chi si avvicina per il primo anno al nuovo percorso di studi con curiosità e aspettative. Come ogni anno l’inizio della scuola chiude definitivamente i battenti alla stagione estiva e catapulta non solo gli studenti, ma anche la collettività verso la stagione più fresca. Una stagione che arriverà non senza difficoltà anche da parte degli istituti scolastici che si scontreranno anch’essi con il caro bollette.

Nel frattempo però, auguriamo a tutti gli studenti termolesi un buon inizio anno!

