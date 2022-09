Che musica a Larino tra accoglienza scolastica e concerto

LARINO. Un nuovo anno scolastico che inizia e a Larino si vivrà una giornata intensa. La “Festa dell’accoglienza” e il concerto “Integrazioni sonore”.

Con l’augurio che l’Anno Scolastico 2022-23, che inizia oggi 14 Settembre 2022, possa essere un anno sereno, pieno di bellezza e di scoperte, lo staff dell’accoglienza degli Istituti Superiori di Larino, in collaborazione con la Dirigente Scolastica, professoressa Emilia Sacco, ha programmato LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA: 3 giorni in cui gli studenti delle classi prime saranno accompagnati a scoprire la scuola, i laboratori e le attività che vi si svolgono, ma anche a vivere attività ludiche alla scoperta del territorio, delle sue peculiarità e delle sue bellezze artistiche. Di seguito il programma dei tre giorni per I LICEI e per l’ITAeG.

Si comunica che le lezioni inizieranno il giorno 14 settembre 2022 e solo per la prima

settimana l’orario delle lezioni sarà di quattro ore dalle ore 8.10 alle ore 12.10. Per l’accoglienza delle classi prime sono state previste le attività così descritte:

Dalle 8:10 alle 9:10, gli studenti saranno nelle rispettive classi con i docenti della prima ora.

Dalle 9.10 alle 12.10, gli studenti impareranno con i docenti accompagnatori ad orientarsi nel nuovo ambiente scolastico e poi si recheranno nell’atrio della scuola, per partecipare ad attività ludico ricreative.

Giovedì 15 settembre. Lezioni in classe secondo orario

Gli studenti con i docenti dell’ora, effettueranno una Pausa didattica più ampia, per consentire loro di degustare alcuni

dei prodotti dei laboratori dell’Itaeg (olio EVO, formaggi, marmellate) e del Liceo (frutta essiccata).

Venerdì 16 settembre. Lezioni in classe secondo orario

Sabato 17 settembre. Appello in classe e poi passeggiata al centro storico.

Giornata dedicata ai giochi ludico-artistici su Larino (Caccia al tesoro).

Ore 11.30 ritorno in classe.

Ogni gruppo avrà un docente accompagnatore.

PROGRAMMA ITAeG:

Si comunica che le lezioni inizieranno il giorno 14 settembre 2022 e solo per la prima settimana l’orario delle lezioni sarà di quattro ore dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per l’accoglienza delle classi prime sono state previste le attività descritte come di seguito:

Accoglienza all’arrivo nel piazzale antistante la scuola; Trasferimento in Aula Magna: Saluti istituzionali; Illustrazione e articolazione degli indirizzi della scuola a cura dei docenti, coadiuvati dagli alunni tutors; Somministrazione dei questionari di presentazione; Visita dei laboratori a cura dei docenti di indirizzo; Visita al Frantoio didattico; Laboratorio di chimica; Caseificio e laboratorio di Trasformazione dei Prodotti. FASE 2 (09:30-11:30) Trasferimento con l’autobus dalla scuola all’Azienda agraria; docenti accompagnatori. FASE 3 (11:30-12:00)  Trasferimento con l’autobus dall’Azienda agraria al Convitto e successivo rientro all’ITAeG con i docenti accompagnatori.

La manifestazione musicale è in programma stasera, dalle 20.30, nel chiostro di Palazzo Ducale. A esibirsi sono Piero Ricci e la sua Piccola Orchestra Ecletnica in concerto. "InteGrazioni Sonore" è un evento fortemente voluto a Larino dal Conservatorio di Musica "L. Perosi" di Campobasso, nell'ambito del programma Interreg-IPA CBC- Italy Albania Montenegro. Appuntamento alle 20.30 per uno spettacolo imperdibile. «Encoding and Analysing Popular music», il nome dell’iniziativa sulle integrazioni sonore, declinate nel trittico Musica, Parola, Società. A formare la “Piccola Orchestra Ecletnica” sono Ernest Carracillo, organetto Roberto Petrocelli, percussioni Paolo Zampogna, fagotto Marco Zampogna, corno Mariano Antonilli, contrabbasso Emilia Akhtyamova, pianoforte e voce Piero Ricci, zampogna e fisarmonica Matteo Palazzo, attore Duilio Vigliotti. Ci sarà la voce narrante Video a cura di Alenuccio Palladino.









Galleria fotografica