La scuola torna alla normalità, Di Pardo: pronti a collaborare

PETACCIATO. Oggi anche in Molise suona la prima campanella che segna la riapertura dell’anno scolastico.

«Per molti ragazzi sarà un ritorno alla normalità dopo gli anni segnati dalle restrizioni dovute alla pandemia- ha scritto il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.

Per altri sarà tutto nuovo: vedranno per la prima volta i loro amici e la propria insegnante senza mascherina e per la prima volta avranno un compagno di banco.

Auguriamoci davvero che possa essere per tutti, e per sempre, seppur con qualche piccola precauzione, un ritorno alla normalità.

La DAD è stata sicuramente uno strumento utile e lo sarà anche in futuro ma non potrà mai sostituire uno sguardo con l’amico o con l’insegnante, il contatto in momenti di difficoltà e perché no…..anche lo sbirciare dal quaderno del compagno di banco.

A tutti i ragazzi il più grosso in bocca al lupo per un anno pieno di soddisfazioni!

Un augurio anche alle famiglie, ai docenti, al personale Ata ognuno importante per il proprio ruolo per la crescita dei nostri ragazzi.

Noi come amministrazione saremo sempre pronti a collaborare per cercare di soddisfare le richieste della scuola ritenendo che la stessa giochi insieme alla famiglia un ruolo importantissimo per la formazione della società del futuro!

W la scuola».