A Guglionesi la scuola riparte con tante novità

GUGLIONESI. L'amministrazione comunale di Guglionesi, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, ha scritto una lettera a tutta la comunità scolastica.

«Riapriamo senza mascherine. Anche la scuola ‘riparte’.

Per la nostra comunità riapre in condizioni “normali” uno dei punti di eccellenza che caratterizzano la nostra comunità e riempie di gioia ed orgoglio tutti.

Due lunghi anni di resistenza e resilienza dove, con il sacrificio di tutte le componenti del mondo della scuola, si è riusciti a garantire un diritto fondamentale in condizioni profondamente alterate e con modalità a dir poco inedite.

Il lavoro difficile dei docenti. L’impegno dei ragazzi. L’abnegazione delle famiglie. La paziente direzione della dirigente ed il senso del dovere dei collaboratori scolastici, ivi compreso il personale ATA. Un impegno corale, attento ed appassionato che ha reso possibile il buon funzionamento della scuola.

Da domani non ci saranno più le mascherine. Il distanziamento non sarà necessario. La paura e l’angoscia saranno un lontano ricordo.

L’augurio di buon e proficuo anno scolastico è rivolto a tutti, ma soprattutto ai ragazzi affinché facciano passi avanti nella loro formazione con i sacrifici, le fatiche, le prove e la gioia nell’aver conseguito risultati verso una progressiva maturità.

Una maturazione costruita insieme ad altri (docenti e compagni di classe), dentro un luogo dove, giorno dopo giorno, si sperimenta la pluralità dei vari punti di vista e l’educazione al riconoscimento e al rispetto del volto dell’altro. Un luogo che ci educa a superare le prove, ad acquisire saperi e competenze nuove che ci preparano ad affrontare le sfide che la vita ci pone davanti, ci offre l’opportunità di costruire una comunità migliore.

Per questo la riapertura di un luogo positivo e costruttivo per i nostri giovani è sempre una bella notizia.

Un augurio a tutti gli alunni e alle loro famiglie per un anno scolastico pieno di successi».

Anche l'assessore alle politiche sociali, Stefania Addesa, ha voluto esprimere il suo augurio a tutta la componente scuola, agli studenti e alle famiglie. Rimarcando delle novità sui servizi offerti.

«Nonostante tutte le difficoltà dovute ai due anni di pandemia, che hanno messo in difficoltà l’intero sistema scolastico, grazie al lavoro della macchina comunale e dell’ufficio scolastico, l’impegno dell’amministrazione comunale ha consentito di mettere in campo una serie di novità per essere pronti per questo nuovo inizio. Il ventaglio di servizi offerti alle famiglie, che ne hanno ormai sempre più bisogno, si è ampliato e conferma la lungimiranza e l’attenzione che riserviamo all’aspetto sociale e dell’istruzione.

Può capitare che nei primi giorni gli orari delle fermate siano leggermente diversi da quelli indicati nelle e-mail che sono pervenute a ciascun genitore, ma sono convinta che tutti avranno la pazienza e la lungimiranza di comprendere che molti piccoli alunni abitano in contrade molto lontane dal centro e questo rende più complicato calcolare i tempi di percorrenza. Inoltre, stiamo raccogliendo le domande anche dopo la scadenza del termine e le accoglieremo fino a consumare la capienza dei nostri 2 scuolabus: questo vuol dire che man mano che le iscrizioni aumenteranno, si potrebbero aggiungere nuove fermate e nel corso dell'anno, anche per migliorare tempi e percorrenze, potranno essere istituiti dei punti di raccolta per velocizzare il tutto.

Ad oggi i posti sono esauriti e quindi abbiamo accolto le domande fino a ieri, anche se dopo la scadenza fino ad esaurimento posti. A breve, quindi, avremo tutte le fermate e potremo dare gli orari esatti (che non si discosteranno molto da quelli già forniti), consegneremo anche le nuove tessere per il trasporto.

Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio è, come noto, mensile: i genitori troveranno da pagare la quota piena per il mese di settembre che include sia la metà effettivamente utilizzata dal 14/09 sia quella del mese di giugno fino a chiusura dell'anno scolastico. Il mese di settembre, quindi, si considera pieno ma comprende anche la quota di giugno.

Per quanto riguarda la mensa, la scadenza delle iscrizioni è fissata al 25 settembre, stiamo caricando le domande che ogni giorno arrivano e invieremo le e-mail. I genitori che le hanno già avute possono accedere al portale e completare i dati che mancano, inserire l'IBAN e dare indicazioni di particolari intolleranze alimentari dei propri figli.

Una volta effettuata l'iscrizione e partito il servizio mensa, il pagamento sarà fatto a consuntivo in base ai pasti consumati e i genitori riceveranno degli sms e/o e-mail ogni mese per ricordare il saldo dovuto (anche per il trasporto). Tutti i pagamenti, tutte le comunicazioni, i rimborsi, le comunicazioni di non consumazione del pasto (per malattia o assenza a qualunque titolo del bambino) sono fatte tramite il portale da parte del genitore entro le ore 9:30 della giornata di riferimento.

Per esempio, se il bimbo si ammala e si sa che nei giorni successivi non andrà a scuola, il genitore entra nel portale e disdice il pasto, cliccando sul simbolo delle posate del giorno di riferimento, entro le ore 9:30 del giorno in cui sarà assente.

Il sistema è l'unico punto di riferimento per indicare i pasti consumati sia per i genitori sia per la ditta e solo quelli non cancellati saranno addebitati alla famiglia e pagati alla ditta.

La ditta della mensa ogni giorno riceverà un'e-mail con il totale e la tipologia dei pasti da preparare.

Infine, per quanto riguarda i pagamenti, invitiamo i genitori ad aspettare qualche giorno ancora e le indicazioni da parte degli uffici perché una volta partiti i vari servizi, saranno manualmente caricati i buoni acquistati l'anno precedente e non ancora usati affinché il saldo sia visibile nel sistema.

Credo che il lavoro fatto sia stato importante e quindi siamo fiduciosi per una partenza di anno scolastico senza particolari intoppi.

Solo qualche giorno di rodaggio e sarà tutto più semplice e, in ogni caso, i Servizi per la Comunità sono a disposizione per assistere i genitori in questa prima fase, anche se il sistema è molto semplice ed intuitivo, visibile anche da smartphone.

Nella convinzione che le novità introdotte potranno garantire servizi importanti e un'esperienza gratificante per gli studenti, le famiglie e tutto il personale coinvolto, auguro a tutti un buon anno scolastico!».

Infine, gli auguri e il messaggio del primo cittadino Mario Bellotti.

«L'inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta un momento fondamentale e di notevole rilevanza per la crescita della nostra comunità. L'attenzione che rivolgiamo alla crescita e alla formazione dei nostri ragazzi ci ha indotto a introdurre importanti novità per questo nuovo anno.

Tra i servizi di assistenza scolastica, il Comune di Guglionesi gestisce il servizio scuolabus riservato agli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo. Il servizio, istituito per agevolare l’accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico tramite adeguati automezzi, quest’anno scolastico presenta diverse novità introdotte al fine di rendere la vita scolastica efficiente e rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze delle famiglie e degli studenti.

Nello specifico, il Comune di Guglionesi ha attivato la gestione digitale della parte burocratica.

Come noto, infatti, è obbligatorio per gli Enti pubblici fornire i servizi in forma digitale, tramite lo SPID. Per questo motivo abbiamo attivato il portale Dedalo. Top che consente ai genitori dei nostri piccoli utenti di iscrivere i figli ai vari servizi scolastici, di pagare, ottenere i rimborsi, controllare lo stato delle iscrizioni e dei servizi erogati, comunicare con il Comune, ricevere avvisi su sms, e-mail e tanto altro.

Considerato l'inizio dell'anno scolastico, ci è sembrato giusto partire dai nostri utenti più piccoli per aiutare i loro genitori a comprendere il nuovo sistema e il funzionamento del nuovo trasporto scolastico; per questo abbiamo preparato questa Carta dei Servizi per l’anno scolastico 2022/2023.

L'augurio è quello di trascorrere un anno scolastico ricco di soddisfazioni ed emozioni, il mio pensiero è rivolto in particolare a tutti coloro che vivono quotidianamente la grande e preziosa avventura della formazione e dell'educazione, agli studenti, dai più piccoli ai più grandi, alle loro famiglie, ai docenti, al personale non docente, nella consapevolezza di quanto sia importante il ruolo della scuola e dell'istruzione nella nostra comunità.

Se si potesse, vorrei stringervi, uno per uno, in un forte abbraccio di incoraggiamento e spingervi a vivere la bellezza e l'importanza del ritorno a scuola dopo due anni particolarmente complicati per tutto il sistema scolastico.

Buona lettura e in bocca al lupo per l’anno scolastico!».













