Gestione e organizzazione in Comune: maggioranze e minoranze

Il dlgs n. 231/2001 introdusse nell’ordinamento una responsabilità amministrativa a carico degli enti con riferimento a reati commessi da persone con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o esercitanti - anche di fatto - la gestione ed il controllo nonché sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che abbia realizzato effettivamente un reato. Le sanzioni si distinguono in pecuniarie ed interdittive (sospensione o revoca di licenze o concessioni, interdizione dall’esercizio dell’attività, divieto di contrarre con la P.a., esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi). Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il dlgs (artt. 24 e 25) si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la P.a. (corruzione: per un atto d’ufficio, art. 318 C.p.), contrario ai doveri d’ufficio (art. 319); in atti giudiziari (art. 319-ter); istigazione alla corruzione (art. 322); concussione (art. 317); malversazione a danno dello Stato, dell’U.e. o di altro ente pubblico (art. 316-bis); indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell’U.e. o di altro ente pubblico (art. 316-ter); truffa in danno dello Stato, dell’U.e. o di altro ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis); frode informatica in danno dello Stato, dell’U.e. o di altro ente pubblico (art. 640-ter).

L’adozione di un modello organizzativo e gestionale costituisce uno strumento di buon governo ed è mezzo per prevenire i reati previsti dal d.lgs., introducendo una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato (pur quando inopinatamente commesso) qualora l’Ente dimostri: 1) di avere adottato, ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 2) di avere affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento; 3) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione; 4) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. Prevede, inoltre, che in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze: individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal decreto; predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell’azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati; prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello; configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il d.lgs. dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

L’adozione costituisce un fattore decisivo per il miglioramento della struttura organizzativa e del sistema di controllo di una società, anche nella prospettiva del progressivo sviluppo dell’attività di riferimento. Alcune Regioni hanno predisposto delle linee-guida, per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro, il cui contenuto può essere così schematizzato: individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto; predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi di realizzazione dei predetti reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto sono: codice etico; sistema organizzativo; sistemi di controllo e gestione; comunicazione al personale e sua formazione. Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; documentazione dei controlli; previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello; individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione. La mancata conformità a punti specifici delle linee-guida non inficia di per sé la validità del modello che, redatto con riguardo alla realtà concreta dell’ente cui si riferisce, bene può discostarsene, per garantire maggiormente le esigenze tutelate. Il modello persegue l’obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto. Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in un istituto di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dall’ente, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio); dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, consentire all’istituto di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Claudio de Luca