La gratitudine di Beatrice: «Prendersi cura di chi soffre non è mai cosa semplice»

TERMOLI. Di ieri la notizia di una pergamena di ringraziamento offerto da una paziente che era stata ricoverata nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo. Di oggi, la lettera-testimonianza che la stessa ragazza, Beatrice Di Iulio, 25enne di Montefalcone nel Sannio, ha voluto condividere coi lettori di Termolionline, in cui esprime i sentimenti di elogio per l’intera Unità operativa, corredata dalla foto della consegna della stessa pergamena ai diretti interessati.

«Prendersi cura di chi soffre non è mai cosa semplice, soprattutto quando alla base c’è un sistema che arranca ormai da troppo tempo. Quando però la passione per il proprio lavoro vuole vincere ad ogni costo, quando lo sforzo per risollevare l’importanza del Servizio Sanitario pubblico diventa per alcuni la vera priorità, non si può restare indifferenti. La professionalità va infatti riconosciuta soprattutto se per emergere fa fatica, gravata dal peso di un’organizzazione sanitaria purtroppo trascurata.

In una difficile realtà come la nostra dove non è semplice fidarsi e affidarsi alle strutture sanitarie, in una realtà che spesso costringe a rivolgersi a specialisti di altre regioni d’Italia, ho trovato un’eccezione nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Timoteo di Termoli.

Al dottor Vincenzo Carfora il mio grazie più sincero per le sue indiscusse capacità, per l’umanità e la sensibilità dimostrate, per l’attenzione posta al mio caso. Grazie per l’entusiasmo e la grinta della giovanissima età che, nonostante le estenuanti condizioni di lavoro, diventano speranza per nuove soluzioni. Grazie a tutta l’equipe medica del reparto, per l’impegno e gli sforzi palesati. Grazie alle infermiere e agli infermieri, all’amore che traspare per il proprio lavoro, alla loro disponibilità e comprensione, alla competenza che non può essere elogiata solo quando il Paese ne ha avuto bisogno. Grazie al personale ausiliario, ai tirocinanti, alla loro premura e delicatezza, alla voglia di fare e di offrire calore e affetto in momenti difficili della vita».

