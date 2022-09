Tra uscite anticipate e compiti assegnati subito, il primo giorno di scuola

Primo giorno di scuola: l'uscita di ragazzi e bambini

TERMOLI. Una giornata intensa quella di oggi con l’apertura delle scuole. E si è giunti al nuovo anno scolastico -nonostante l’estate ancora ci seduca con le sue temperature meravigliose- ma come

dicevamo già nell’articolo di questa mattina sull’inizio del nuovo anno: anche qui in Molise la campanella è suonata per tutti gli studenti, sia per la scuola primaria, che per la secondaria, che per le superiori. Dopo aver fatto un sopralluogo proprio allo squillo della prima campanella che inaugurava il nuovo anno. Siamo nuovamente tornati davanti alle scuole per immortalare anche l’uscita degli studenti termolesi. Un traffico immenso a riprova delle aperture delle scuole ha bloccato diverse strade del centro.

Qualche istituto scolastico ha deciso di far uscire i propri studenti prima, già alle dodici, mentre gli altri si sono attenuti al solito orario delle tredici. E proprio nel contesto dell’ora di pranzo ci siamo ritrovati ad affrontare il traffico di automobili e autobus lungo la città. Significativa anche la fermata del terminal bus che si è popolata di giovanissimi, pronti a rientrare all’interno della regione. Si potevano vedere studenti con gli zaini in spalla per tutta la città. Di conseguenza in questa prima giornata, con 30 gradi, si è concluso il primo giorno di un nuovo anno, che speriamo possa portare solo tante soddisfazioni ai giovani studenti.

