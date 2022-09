Raddoppio ferroviario, parte la procedura di esproprio: incontro a Campomarino

CAMPOMARINO. Si entra nel vivo della procedura amministrativa per la realizzazione del cosiddetto raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, nel tratto Termoli-Ripalta, che riguarda i lotti 2 e 3 del relativo progetto.

In essere una procedura espropriativa che serve all'acquisizione delle aree utili proprio ad ampliare la sede ferroviaria. Per questo, tutti i proprietari che sono coinvolti nel progetto, martedì prossimo 20 settembre, dovranno confrontarsi coi tecnici della Italferr, la società del gruppo Fs, in cui saranno affrontati tutti i nodi legati alla procedura di esproprio relativa al raddoppio della linea ferroviaria che attraversa il Comune di Campomarino. L'amministrazione comunale ha invitato all'incontro fissato alle 15 presso la sala ricevimento dell'Aloha Parl Hotel, a Campomarino Lido.

Si tratta di una tappa importante per rendere sempre più esecutivo il progetto incastonato nel segmento di dorsale adriatica Pescara-Bari e su cui sia il Ministero della Mobilità sostenibile e lo stesso gruppo delle Ferrovie dello Stato puntano molto sullo sviluppo del corridoio orientale.