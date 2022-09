«Un nuovo patto per la non autosufficienza: ora tocca alle Regioni»

TERMOLI. L’Acli Molise ha dedicato l’intera giornata di martedì alla città di Termoli. Nella cornice della Cala Sveva beach club, ancora presenti i bagnanti, sono state organizzate sedute di discussione e dibattito su temi di interesse generale, coinvolgendo al mattino il candidato al Senato del M5S Ottavio Balducci, assieme alla consigliera regionale, fresca sposa, Patrizia Manzo, a cui è stato anche dato un omaggio floreale.

«Un nuovo patto per la non autosufficienza: ora tocca alle Regioni», il primo argomento messo a fuoco, nel percorso delle Acli verso il voto. Hanno partecipato Enzo Scialò, Asia Franceschelli, Giovanni Trosino, Walter Raspa, Gennaro Guida e Pasquale Orlando, già segretario nazionale del Fap-Acli, che attraverso la diffusione del suo libro: «Non ci sono più i pensionati di una volta - realizzato in collaborazione con Michele M. Ippolito e l'istituto di Studi Politici San Pio V - ha fornito spunti di discussione interessanti. Platea gremita in entrambe le due assemblee, che hanno messo al centro l’impegno di candidati sui singoli temi cari al mondo delle Acli.

Il candidato del M5S, Ottavio Balducci, ha proprio affrontato il nodo delle autonomie: «L’autonomia regionale è una cosa diversa dall’autonomia differenziata. Tutto deriva dall’applicazione della riforma del titolo V che sicuramente non va a favore di regioni piccole come il Molise.

Campobasso è essenziale che sia potenziata, soprattutto in quelle che sono le vie di comunicazioni telematiche e anche fisiche. Non possiamo pensare che i confini verso Roma e anche Termoli ci siano ancora strade che non sono adeguate alla necessità del movimento delle persone e delle merci.

È chiaro che va assolutamente potenziata, ricordando che il Molise viaggia su Campobasso capoluogo di regione e sulle ali che sono Larino-Termoli, Isernia-Venafro. Solo così la Regione può davvero crescere.

Ogni regione deve avere 3 rappresentanti. Il Molise 2 rappresentanti e la Valle D’Aosta solo 1 perché più piccola.

La Costituzione, quindi, implicitamente, radica il numero dei senatori al territorio. Altrimenti i 206 senatori potevano esser scelti tutti in Lombardia piuttosto che in Campania. È sottolineato il rapporto territoriale con i senatori. Il Costituente ha voluto garantire una vera rappresentanza territoriale. Io critico che dall’alto vengano proposti nomi che non conoscono il Molise e non lo vivono.

Dobbiamo recuperare forza, autonomia e rispetto».

